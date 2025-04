Cezary Pazura to jeden z najbardziej popularnych i lubianych przez polskich widzów aktorów. Zagrał w takich filmach jak "Psy", "Kiler" czy serial "13 posterunek". Obecnie można go oglądać w serialowej produkcji Polsatu - "Teściowie".

Cezary Pazura o lekcjach religii. To skrytykował

Aktor otwarcie przyznaje, że jest osobą wierzącą. Potrafi też krytycznie wypowiedzieć się na temat kościoła. W rozmowie z Andrzejem Sołtysikiem dla "Świata Gwiazd" aktor powiedział, co myśli na temat lekcji religii w szkołach. W jego opinii religia powinna przypominać religioznawstwo, a nie być poświęcona jednemu wyznaniu.

Zdaniem Cezarego Pazury warto zastanowić się nad miejscem religii w edukacji. Jego zdaniem lekcje religii powinny być różnorodne. Szkoda, że nie ma takich prawdziwych lekcji religii w szkole, żeby powiedzieć o religii - nie katechezy, tylko religii. Że ta religia jest taka, ta jest taka. (…) w tych czasach to powinny być w ogóle obowiązkowe przedmioty - powiedział Cezary Pazura.

Cezary Pazura o lekcjach religii. Zastanawia się czy szkoła to dobre miejsce

Zdaniem aktora to, jakie podejście do religii w szkole obserwujemy obecnie, wynika z historii i tego, jak dawniej prowadzone były katechezy. Pazura stwierdził, że warto zastanowić się, czy szkoła to nadal dobre miejsce na lekcje religii.

Moje pokolenie walczyło o to, żeby nauka religii, czyli tak zwana katecheza odbywała się w szkole, a nie na wygnaniu, żeby wróciła do szkół, tak jak było przed wojną, tak jak krzyże miały wrócić. No i tego się doczekaliśmy, że wróciła, a teraz jest rozmowa, żeby jednak powiedzieć "do widzenia" - powiedział Pazura.