Darię Ładochę widzowie znają z takich programów jak "Agent: Gwiazdy", "MasterChef" czy "Azja Express". W roli prowadzącej "Azja Express" zastąpi ją teraz Izabella Krzan. W wywiadzie z Plejadą Daria Ładocha opowiedziała, co będzie teraz robić. Zdradziła też, co się dzieje w jej życiu osobistym, w tym o rozstaniu z mężem. Jej słowa wyciskają łzy.

Daria Ładocha przez 24 lata była związana z fotografem Bartkiem Kulitą, który pełnił też funkcję jej menadżera. Mają dwie córki - Laurę i Matyldę. Teraz po raz pierwszy Daria Ładocha postanowiła opowiedzieć o rozwodzie.

"Niecały rok temu, po 24 latach, rozstałam się z ojcem moich dzieci. To pierwszy raz, gdy mówię o tym publicznie. W związku z tym, że nie afiszowaliśmy się z naszym związkiem, nie czułam potrzeby, by zabierać głos w tej sprawie" - powiedziała Daria Ładocha Plejadzie.

"Staliśmy się smutnymi ludźmi"

"Od jakiegoś czasu w oczach mojego partnera wdziałam głównie smutek i wypalenie. W swoich zresztą też. Staliśmy się smutnymi ludźmi. Nie chciałam się z tym skonfrontować, więc uciekałam w pracę. Ale po powrocie z planu 'Azji Expres' wiedziałam, że dłużej tak nie wytrzymam. To była potwornie trudna decyzja, do której podjęcia nie byłam przygotowana, ale czułam, że muszę to zrobić. I to teraz albo nigdy. Powiedziałam Bartkowi, że każdy z nas zasługuje na radość życia i beztroski uśmiech. I że nie jest jeszcze za późno, żebyśmy je odzyskali, ale żeby to zrobić, musimy się rozstać, bo gdy jesteśmy razem, nam to nie wychodzi. Wychodziłam wtedy z założenia, że będzie, co ma być. Uznałam, że jeśli za jakiś czas dojdziemy do wniosku, że chcemy dalej dzielić razem życie, to do siebie wrócimy. A jeśli nie, to znaczy, że to była najlepsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć" - powiedziała Plejadzie Daria Ładocha.

Tęsknota, smutek i żal

"Do głosu doszły emocje, które przez lata namiętnie zamiataliśmy pod dywan. Z naszych szaf wyszły duchy, które przeprowadziły mnie przez całą paletę najgorszych stanów, jakie można sobie wyobrazić. Musiałam zmierzyć się z tęsknotą, cierpieniem, pustką, rozpaczą i żalem. Wypłakałam ocean łez" -zdradziła Daria Ładocha.

Co teraz robi Daria Ładocha?

Teraz w każdy poniedziałek razem z uczestnikami programu "MasterChef Nastolatki", Daria Ładocha gotuje w "Dzień dobry TVN". Pracuje też nad nowym projektem, o którym nie chce jeszcze mówić. Jak zapowiada, wkrótce rusz też z podcastem, w którym chce oswajać trudne tematy i rozmawiać m.in. o tym, jak wygląda współczesna kobiecość, kim dziś jest "matka Polka".