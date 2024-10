Wyjazd na Bali z Edytą i Cezarym Pazurami

Edyta i Cezary Pazurowie to jedno z jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Małżeństwo nie tylko dzieli życie prywatne, ale także prowadzi wspólnie kilka projektów biznesowych. Jednym z nich jest organizacja wyjazdów wakacyjnych. Pazurowie właśnie zaproponowali swoim fanom wyjazd na Bali. Wyspa kusi egzotyką, doskonałą kuchnią, pięknymi plażami oraz dobrą pogodą niemal przez cały rok.

Nic dziwnego, że to właśnie Bali ma być kierunkiem wspólnego wyjazdu z Pazurami. Specjalny turnus, który odbędzie się pod hasłem „Jedz, módl się, pokochaj siebie!”, wystartuje już 1 listopada i potrwa 10 dni.

Reklama

Wakacje z Pazurami na Bali. Jaka cena?

Wyjazd na Bali z Edytą i Cezarym Pazurami to koszt 4155 dolarów, czyli niemal 16,5 tysiąca złotych. W cenie zawarte są: transfer z lotniska, upominki powitalne, pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu, wyżywienie, wizę turystyczną, trzy posiłki dziennie, wycieczki, lekcje jogi i zabiegi w SPA. Cena nie zawiera biletów lotniczych, które trzeba zorganizować na własną rękę. To dodatkowy koszt od 4-8 tysięcy złotych od osoby przy wylocie z Warszawy. Oznacza to, że wyjazd będzie kosztował minimum 20,5 tysiąca złotych.