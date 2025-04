Tancerz Marcin Hakiel i aktorka Katarzyna Cichopek poznali się w 2005 roku w programie "Taniec z gwiazdami", który wygrali. Trzy lata później wzięli ślub. Para doczekała się dwójki dzieci - syna Adama oraz córki Heleny. Miłość nie przetrwała jednak próby czasu. W 2022 roku aktorka i tancerz rozwiedli się. Katarzyna Cichopek jest teraz z Maciejem Kurzajewskim.

Nowa miłość Marcina Hakiela

Po głośnym rozstaniu z Katarzyną Cichopek, Marcin Hakiel na nowo uwierzył w miłość. Stało się to za sprawą Dominiki Serowskiej. Na początku grudnia 2024 r. urodził im się syn, któremu dali na imię Romeo. Para chętnie opowiada o swoim życiu prywatnym w mediach społecznościowych.

"Disco-polo i flaki z olejem"

W nowym wywiadzie Dominika Serowska opowiedziała, jak postrzegała kiedyś Marcina Hakiela. Chodzi o czasy, gdy był jeszcze mężem Katarzyny Cichopek. My o tym już rozmawialiśmy z Marcinem i niewykluczone, że widziałam go przez pryzmat jego byłej żony. Kojarzył mi się z takim disco-polowcem, flaki z olejem, seks raz w roku. Jak ja go poznałam, to byłam w szoku, że on się zna na takich nowościach, jest otwarty, zna się na muzyce, na modzie - wyznała Dominika Serowska w rozmowie z Pudelkiem.

Co Dominika Serowska myśli o Katarzynie Cichopek?

W programie "Ja wysiadam" w serwisi gazeta.pl Dominika Serowska zdradziła, że często jest porównywana do byłej żony Marcina Hakiela i wcale jej się to nie podoba. Tym bardziej że osoba, do której mam być porównywana, nie jest dla mnie kimś inspirującym - powiedziała.