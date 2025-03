Marcin Hakiel przez kilkanaście lat związany był z Kasią Cichopek. Para poznała się na parkiecie show "Taniec z Gwiazdami". W 2008 roku wzięli ślub a w kolejnych latach zostali rodzicami dwójki dzieci - Adama i Heleny.

Marcin Hakiel ma trójkę dzieci. Romeo to najmłodszy syn

Niestety związek ten nie przetrwał próby czasu. W 2022 roku na profilu w mediach społecznościowych Kasi Cichopek pojawiło się oświadczenie o rozstaniu. Aktorka i prezenterka telewizyjna związała się z Macieje Kurzajewskim, z którym współprowadziła wówczas "Pytanie na śniadanie".

Jej były mąż Marcin Hakiel również odnalazł swoje szczęście. Jego partnerką jest Dominika Serowska. Owocem ich związku jest mały Romeo, który przyszedł na świat w grudniu 2024 roku. Czyżby niebawem chłopiec miał doczekać się rodzeństwa?

Marcin Hakiel planuje kolejne dziecko?

Ostatnia wypowiedź Marcina Hakiela może być odpowiedzią na to pytanie. Stwierdził, że chciałby mieć dużo dzieci. Z naszą ginekolog już planujemy kolejne dziecko. Nie wiem, czy mnie nie zabije, że to powiedziałem do kamery. O, widzę, że mnie chyba zabije... - stwierdził Hakiel w rozmowie z Pudelkiem.

Ja tam nie zamykam fabryki - dodał po chwili. Dominika, która również była obecna podczas tej rozmowy, nieco z dystansem podeszła do sprawy i wizji kolejnego dziecka.

Co na temat kolejnego dziecka myśli partnerka Hakiela?

Najpierw chciałabym odnaleźć się w roli mamy jednego dziecka, a potem pomyśleć ewentualnie o kolejnych - stwierdziła ukochana Marcina Hakiela. To oznacza, że na radosne wieści dotyczące czwartego dziecka tancerza i Dominiki przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.