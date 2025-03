Były reprezentant Polski z parkietu przeniósł się na fotel wiceprezesa

Gacek przez wiele lat był etatowym libero reprezentacji Polski. Bez niego ciężko było sobie wyobrazić wyjściowy skład biało-czerwonych. Sukcesy osiągał nie tylko w kadrze. Były siatkarz w swoim CV może się pochwalić aż ośmioma medalami mistrzostw Polski. Po zakończeniu sportowej kariery rozstał się z parkietem, ale nie z siatkówką. Aktualnie Obecnie zasiada w fotelu wiceprezesa Projektu Warszawa.

Córka Gacka wystąpi w "The Voice Kids"

Gacek co mecz trzyma więc kciuki za siatkarzy stołecznego zespołu, ale w najbliższą sobotę będzie kibicował swojej starszej córce. Zosia zgłosiła się do popularnego show TVP2. Dziewczyna wystąpi w programie "The Voice Kids".

Były reprezentant polski wspiera swoją córkę

Hejka, kochani! W końcu mogę podzielić się z wami tą informacją. Już w tę sobotę (22 marca) o godzinie 20:00 w TVP2 rozpocznie się moja przygoda w programie The Voice Kids 8. Trzymajcie kciuki za moje marzenia - napisała na Instastory Zofia Gacek. Dumny tata udostępnił wpis córki na swoim Instastory i opatrzył go dopiskiem "Daj czadu".