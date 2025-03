Maria Jeleniewska to gwiazda social mediów. Wielu twórców internetowych może jedynie pomarzyć o takich zasięgach. Rozpoznawalność zyskała za sprawą publikacji krótkich filmików z podkładem muzycznym, charakterystycznych dla aplikacji Musical.ly, która w 2017 r. została przejęta przez chińskiego giganta technologicznego, właściciela obecnego TikToka. Liczba obserwujących jej profil zbliża się do poziomu 13,5 milionów internautów.

Popularność w cyfrowym świecie przekłada się na coraz bardziej atrakcyjne propozycje zawodowe. 22-latka od kilku tygodni uczestniczy w "Tańcu z gwiazdami". Świetnie sobie tam radzi, sędziowie ją chwalą. Co ciekawe, celebrytka nie ma pojęcia, jak duże pieniądze zarabia i ile jest warta jej marka osobista.

Inwestycje w nieruchomości

W jednym z wywiadów influencerka ujawniła, że w 2023 r. kupiła trzy luksusowe apartamenty w Hiszpanii. Ceny takich nowych apartamentów zaczynają się od 200 tysięcy euro. Bardzo długo też rozmawiałam z moimi rodzicami. Długo się zastanawialiśmy, zanim zdecydowaliśmy, że chcemy zainwestować moje pieniądze właśnie w Hiszpanii - powiedziała Maria Jeleniewska w rozmowie z Pudelkiem.

Reklama

Nie zdawała sobie sprawy, ile zarabia

Maria Jeleniewska postanowiła przekazać jedną z nieruchomości swojej mamie jako podziękowanie za wszelkie trudy rodzicielstwa oraz pomoc w zarządzaniu finansami. Powierzając rodzicielce sprawy księgowe, sama do niedawna nie miała pojęcia, jakiego rzędu kwoty zasilają jej konto. Ostatnio jednak przeżyła wielkie zaskoczenie, kiedy zalogowała się do aplikacji bankowej. "Dopiero po kilku latach weszłam na konto i zobaczyłam, ile tam mam. Nie zdawałam sobie sprawy, jakie to są ogromne pieniądze" - powiedziała w wywiadzie dla serwisu Pomponik.

Pracę zaczęła w liceum

Tiktokerka przyznała też, że należy do osób, które rozsądnie gospodarują pieniędzmi. Nie wyklucza w przyszłości podjęcia tradycyjnej pracy. Jak powiedziała w wywiadzie, tuż przed rozpoczęciem ostatniej klasy liceum znalazła wakacyjne zajęcie. W wieku 18 lat pracowała jako sprzedawczyni w jednym z nadmorskich sklepów odzieżowych.