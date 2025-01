W nadchodzący weekend odbędzie się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem fundacja Jurka Owsiaka będzie zbierała pieniądze na hematologię i onkologię dziecięcą.

Małgorzata Opczowska o działalności Jurka Owsiaka

Małgorzata Opczowska w najnowszym wywiadzie wypowiedziała się na temat WOŚP i jej założyciela. To była dziennikarka TVP, która po zmianie władzy stacji musiała pożegnać się z pracą. W rozmowie z Jastrząb Post stwierdziła, że Jerzy Owsiak za bardzo zaangażował się politycznie. Jej zdaniem to może odstraszać potencjalnych darczyńców.

Małgorzata Opczowska o WOŚP

Sama inicjatywa Wielkiej Orkiestry jest bardzo szczytna. Natomiast faktycznie jest tak, że Jurek Owsiak zniechęcił w stosunku do siebie wiele osób, ze względu na to, że zaangażował się bardzo mocno politycznie. I stąd ja oddzielałabym działalność samej Orkiestry, samej Fundacji, tej pomocy [od polityki -— przyp. red.]. A to też nie chodzi o samą pomoc, bo to jest kropla w morzu potrzeb i tego, co rząd, co Polacy wydają na szpitale - stwierdziła Opczowska.

Małgorzata Opczowska o hejcie wobec Jurka Owsiaka

Jej zdaniem WOŚP pozytywnie wpływa na młodych ludzi i mobilizuje je do działania. Jestem całym sercem za tym, żeby młodzi ludzie angażowali się w pomoc innym i to jest wspaniałe, bo dzieci faktycznie mają dobry przykład - stwierdziła.

Stwierdziła również, że sama miała do czynienia z hejtem i nie popiera tego typu zachowań. Ponownie zwróciła uwagę na to, że trzeba oddzielić angażowanie się polityczne od akcji dobroczynnych.

W takiej sytuacji nie angażowałabym się politycznie, a to było dosyć mocno widoczne, czasami prześmiewczo, czasami bardzo niefajnie, więc rozumiem też niechęć. (...) Będąc na takim świeczniku, biorąc za siebie odpowiedzialność za tak wiele młodych osób, które idą twoim przykładem, oddzieliłabym działania charytatywne od polityki- stwierdziła.