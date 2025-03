Chuck Norris świętuje 85. urodziny. Na świat przyszedł 10 marca 1940 r. W latach 80. XX w. przebojem wszedł do kina akcji dzięki rolom w filmowych cyklach "Zaginiony w akcji" i "Delta Force". Był mistrzem sztuk walki i właścicielem kilku szkół karate. Jego uczniami byli m.in. Steve McQueen, Priscilla Presley i Michael Landon. W latach 90. Chuck Norris podbił mały ekran rolą Cordella Walkera w serialu telewizji CBS "Strażnik Teksasu". Po czterech dekadach aktorskiej, pełnej sukcesów kariery nagle zniknął.

Opieka nad żoną

W 2013 r. żona Chucka Norrisa poddała się badaniom rezonansem magnetycznym. Gena O'Kelley Norris choruje na reumatoidalne zapalenie stawów. Kobieta w ciągu ośmiu dni otrzymała trzy zastrzyki gadolinu. Substancja ta jest paramagnetycznym jonem metalu, który jest w tzw. środkach kontrastowych używanych do poprawy wyrazistości rezonansu magnetycznego. Wkrótce po badaniach Gena zaczęła skarżyć się na ból stawów i żeber, osłabienie i drżenie całego ciała. Schudła prawie 10 kg i miała ogromne trudności z przełykaniem. Potem pojawiły się problemy z nerkami. Chuck Norris zajął się żoną. Odbyliśmy podróż do piekła i z powrotem. Trwała pięć lat - powiedział aktor w jednym z wywiadów.

Proces sądowy

Wiosną 2017 r. w sądzie w San Francisco Chuck Norris złożył pozew przeciwko firmom farmaceutycznym. Żadał 10 mln dol. odszkodowania dla żony. Twierdził, że leczenie choroby Geny kosztowało dwa miliony dolarów. Po zaciętej walce w 2020 r., ku zaskoczeniu wszystkich, wycofał pozew.

Kłopoty z sercem Chucka Norrisa

W lipcu 2017 r. media Chuck Norris doznał dwóch zawałów serca. Stało się to na przestrzeni ok. 50 min. Pierwszego, gdy brał prysznic w hotelu w Tonopah, a drugiego - w szpitalu w Hawthorne. Problemy ze zdrowiem skłoniły Chucka Norrisa do zmian. Porzucił Hollywood, ale nadal prowadzi firmę CForce Bottling Co. sprzedającą wodę mineralną ze źródeł na jego teksańskim ranczu i organizację non-profit KickstartKids, która zapewnia dzieciom lekcje karate.