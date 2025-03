Małżeństwo Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego to przeszłość. Obecnie prezenter związany jest z Katarzyną Cichopek, z którą współprowadzi śniadaniówkę "Halo, tu Polsat".

Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski byli razem przez 24 lata

Z Pauliną Smaszcz prezenter, który obecnie występuje w show "Taniec z gwiazdami", był związany przez 24 lata. Para rozwiodła się w 2020 roku. Owocami tego związku są synowie - Franciszek i Julian. Paulina i Maciej są również dziadkami, bo w marcu 2023 roku ich starszy syn został ojcem.

Paulina Smaszcz wspomina związek z Maciejem Kurzajewskim

Paulina Smaszcz była ostatnio gościem w podcaście Żurnalisty. Wspomnieniami wróciła do swojego małżeństwa z Maciejem Kurzajewskim. Stwierdziła, że nie wszystko w tym związku było złe.

To był bardzo dobry związek i zawsze to powtarzam, ale w pewnym momencie zaczęło się źle dziać. Dokładnie znam te momenty - powiedziała Paulina Smaszcz. W rozmowie z Żurnalistą wyznała też, co działo się w ich domu i co sprawiło, że jej relacja z Maciejem Kurzajewskim zaczęła się psuć.

Tego Maciej Kurzajewski miał zabraniać Paulinie Smaszcz

Czego prezenter nie chciał i zabraniał zdaniem Pauliny Smaszcz? Nigdy nie miałam niespodzianki urodzinowej, nie obchodziliśmy Dnia Matki. Jak pytałam, czy mogę zrobić urodziny w domu, to słyszałam: "Nie, bo nie lubię gości"- wyznała.

Dodała, że w pewnym momencie zaczęła czuć, jakby "wszystko w domu było jego a mój jest kot i pies". Stwierdziła, że dla niej to było nie do zaakceptowania.

Oprócz tego ja cały czas chcę się rozwijać i doktorat też nie był do zaakceptowania, bo nie byłoby mnie w soboty i niedziele w domu. Chciałam zrobić doktorat o kobietach, żeby móc je szkolić - powiedziała Smaszcz u Żurnalisty.