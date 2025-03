W drugim odcinku 16. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" odpadła jedna i pierwsza w tej edycji para. Przypomnijmy, że w premierowym odcinku show decyzją produkcji nikt nie pożegnał się z programem.

"Taniec" z Gwiazdami". Maciej Kurzajewski odpadł jako pierwszy

W tej edycji "Tańca z Gwiazdami" poziom jest niezwykle wysoki. Zarówno w pierwszym, jak i drugim odcinku jury przyznało cztery "dziesiątki". W drugim odcinku otrzymali je Blanka i Mieszko Masłowski, którzy zatańczyli quickstepa.

Z programem musieli pożegnać się Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentowa. W tym odcinku wykonali walca angielskiego, za którego otrzymali 28 punktów. To nie wystarczyło jednak, by walczyć dalej o Kryształową Kulę.

Maciej Kurzajewski o swojej przegranej

Tuż po programie dziennikarze chcieli dowiedzieć się, jak czuje się prezenter w związku z zaistniałą sytuacją. Na instagramowym profilu "Tańca z Gwiazdami" opublikowano wywiad, w którym Maciej Kurzajewski nie krył radości z faktu, że w ogóle wystąpił w show.

To była krótka i intensywna przygoda, ale zapamiętam ją, jakbyśmy tańczyli nie trzy miesiące, a rok - stwierdził dziennikarz. Był jednak nieco zdziwiony faktem, że to on i Lenka Klimentowa otrzymali najmniej głosów.

To był zaskakujący dzień w finale dla nas. Nikt z uczestników nie spodziewa się i nie chce odpaść w pierwszym programie. Jest jak jest. Ja to będę wspominał jako jedną z największych przygód mojego życia - powiedział Maciej Kurzajewski.

Partnerka Macieja Kurzajewskiego zalała się łzami

Swojego smutku nie kryła jego taneczna partnerka, czyli Lenka Klimentowa. Z jej oczu popłynęły łzy. W wywiadzie wyznała, że prezenter miał "ciepłą energię" i nigdy nie spóźniał się na próby. On nigdy nie przychodził zmęczony. Pytałam go dziś kilka razy i mówił, że czuje się świetnie. Ma tak fajną, ciepłą energię. Ja chciałabym, żeby każdy poznał ciebie takim, jakim jesteś - powiedziała tancerka.

Maciej Kurzajewski słysząc te słowa również się wzruszył. Parę widzowie "Tańca z Gwiazdami" zobaczą w ostatnim odcinku, kiedy na parkiecie zatańczą wszystkie pary.