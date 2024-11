Andrzej Nejman stracił posadę dyrektora Teatru Kwadrat po tym, jak padło pod jego adresem szereg zarzutów. Sprawę opisała "Gazeta Wyborcza" w 2023 r. W rozmowie z "Onetem" Andrzej Nejman opowiadał, że oskarżenia - m.in. o mobbing i złe rozporządzanie finansami teatru - są nieprawdziwe. "Jest mi oczywiście niezwykle przykro, że moja 25-letnia więź z ukochanym teatrem została tak brutalnie zerwana. Po wielu latach regularnych nagród za wzorowe jego prowadzenie. Szczególnie że stało się to na skutek pomówień, kłamstw i fałszywych oskarżeń" - powiedział Andrzej Nejman.

Aktor wystąpił w piątkowym wydaniu programu "Halo tu Polsat". Opowiedział, jak te wydarzenia mocno nadszarpnęło jego zdrowie psychiczne.

"Wszystko legło w gruzach"

Aktor bardzo przeżył fakt, że w pewnym momencie mówiono w jego kontekście o molestowaniu seksualnym. Przyznał, że zgłosił sprawę do sądu. I tak wiedziałem, że to, co wypracowałem przez 25 lat mojego życia zawodowego, wszystko legło w gruzach. Moje dzieci nie chciały wrócić do szkoły, bo miały od rówieśników pytania "kiedy twój tata pójdzie do więzienia?" - opowiadał.

Od rodziny aktora odwrócili się wszyscy przyjaciele. Andrzej Nejman przeszedł załamanie nerwowe. Nie byłem w stanie wstać z łóżka i iść do łazienki. Nie wiedziałem, że takie stany istnieją, taka kompletna niemoc - dodał.

Po wybuchu skandalu aktor musiał jeszcze w Teatrze Kwadrat zrealizować kilka spektakli. Jak przyznał, że nie było mu z tym łatwo. Grałem z tymi ludźmi, ale nie wiedziałem, kto na mnie donosi. Do tej pory nie znam prawdziwych zarzutów - opowiadał. Paweł Małaszyński zresztą mówił mi w pewnych momentach "Andrzej, może ty jednak odwołaj te następne, bo ja widzę, że ty nie jesteś w stanie funkcjonować" - wspominał Andrzej Nejman.

Zacząć wszystko od nowa

Andrzej Nejman zaczął wszystko od nowa. Założył nową firmę, produkuje przedstawienia i dostał rolę w serii "Teściowie". Mija rok, kiedy razem z moją żoną, która zresztą też została dyscyplinarnie zwolniona z teatru, kiedy założyliśmy nową firmę i znaleźliśmy nowe miejsce - powiedział.