25 lutego TVN zaprezentował swoją ofertę programową na wiosnę. Na widzów czekają nowe sezony wielkich przebojów stacji, czyli "Kuchenny rewolucji", "MasterChef Nastolatki" czy "Mam talent!". Będzie też m.in. nowa odsłona show "You Can Dance - Po prostu tańcz!". Z kolei w TTV od 2 marca będzie można zobaczyć drugą edycję programu "Back to school". Jedną z gwiazd będzie Marcin Hakiel.

Marcin Hakiel z dumą pozował fotoreporterom. Trzymał na rękach najmłodszego syna, który urodził się 4 grudnia 2024 roku. Do kogo jest podobny chłopiec?

"Baby boss"

Partnerka Marcina Hakiela, Dominika Serowska co jakiś czas wrzuca fotografie syna do mediów społecznościowych. Nie pokazuje jednak twarzy chłopca. Ostatnio ubrała małego Romea w ciepły, gruby sweter i szare spodnie. "Baby boss" - podpisała zdjęcie dumna mama.

Dominika Serowska regularnie relacjonuje fanom, jak czuje się po cesarskim cięciu. Od porodu minęły ponad dwa miesiące. "Jestem w trakcie regeneracji mojej blizny po cc i jestem już spokojniejsza, bo goi się fenomenalnie. Powoli mogę włączyć ćwiczenia do swoich zabiegów, więc jestem mega podekscytowana, że powrót do formy jest coraz bliżej, chociaż jeszcze długa droga przede mną. Zadbanie o bliznę po cc jest absolutnie ważne! Nie chodzi tylko o wygląd zewnętrzny blizny, ale o to, co dzieje się pod naszą skórą. Ma to później ogromny wpływ na wykonywane przez nas różne czynności, jak również nasze samopoczucie i komfort w ewentualnej kolejnej ciąży" - napisała w mediach społecznościowych