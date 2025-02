Mirosław Zbrojewicz zapisał się w pamięci widzów jako gangster "Grucha" z filmu "Chłopaki nie płaczą" Olafa Lubaszenki. Grał też np. w "Kilerze". Teraz możemy go oglądać m.in. w serialach "Czarne stokrotki", "Przesmyk" czy "Gang Zielonej Rękawiczki".

Ile emerytury dostaje Mirosław Zbrojewicz?

W rozmowie z portalem złotascena.pl aktor Mirosław Zbrojewicz opowiedział o swojej emeryturze. "Całe życie pracowałem w teatrze, więc byłem na etacie. To zapewniło mi, że będąc już na emeryturze, mam się całkiem dobrze. Rodzina zmusiła mnie, żebym poszedł do ZUS-u i to ogarnął" - powiedział aktor. Okazuje się, że Zbrojewicz może liczyć na świadczenie w wysokości 5 tys. złotych.

Te gwiazdy narzekają na wysokość emerytury

Niedawno Maryla Rodowicz wyznała, że otrzymuje zaledwie 1917 zł, za co niestety nie jest w stanie się utrzymać. "Pracuję dużo dlatego, że muszę opłacić rachunki. A jednak ten duży dom generuje codziennie duże koszty. Niestety, rachunki to rachunki i trzeba je płacić. W dodatku straciłam samochód, więc musiałam wynająć inny" - zdradziła w rozmowie z "Twoim Imperium".

Marek Piekarczyk z kolei poinformował, że gdyby przeszedł na emeryturę, dostałby ok. 8 zł, ale przyznał, że nie płacił składek na ZUS. Z kolei Majka Jeżowska dostaje ok. tysiąc złotych.