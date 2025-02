"Randka w ciemno" wraca na ekrany. Tym razem jednak nie do TVP, gdzie przez lata nadawano ten kultowy już teleturniej. Już wiadomo, że po przerwie format poprowadzi Piotr Gąsowski. Po raz pierwszy będę prowadził program, w którym nie uczestniczą osoby obyte z kamerą - mówił podekscytowany aktor w "Halo tu Polsat".

Historia "Randki w ciemno"

"Randka w ciemno" była jednym z największych hitów Telewizji Polskiej. Cała Polska zasiadała przed ekranami, by kibicować uczestnikom programu w poszukiwaniach drugiej połowy. Po latach przerwy show wraca, tym razem do Polsatu. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, kontynuuje tym samym swój plan reanimacji starych formatów. Oprócz "Randki w ciemno" przywrócił "Awanturę o kasę" czy "Must Be The Music. Tylko muzyka".

"Randka ciemno" to był prawdziwy hit lat 90. Program, oparty na amerykańskim formacie "The Dating Game", zadebiutował na antenie TVP w 1992 roku. Pierwszym prowadzącym program był Jacek Kawalec. Po jego odejściu pałeczkę prowadzącego przejął Tomasz Kammel. Gwiazdor miał wtedy zaledwie 27 lat. "Randka w ciemno" otworzyła mu drzwi do kariery. Ostatni odcinek "Randki w ciemno" TVP pokazała w 2005 r. w czerwcu.

Przejęty Piotr Gąsowski

Piotr Gąsowski gościł w walentynkowym wydaniu "Halo, tu Polsat". W rozmowie z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim wyznał, że trochę się denerwuje przed wejściem na plan "Randki w ciemno".

I bardzo się w tym przejmuję, denerwuję, bo po raz pierwszy będę prowadził program, w którym nie uczestniczą osoby obyte z kamerą, obyte ze studiem itd., itd. Będą to na pewno żywe emocje i mam nadzieję, że te emocje okiełznam, także zapraszam Państwa już od pierwszego tygodnia - mówił Gąsowski.

Nie jest jeszcze znana dokładna premiera nowego sezonu "Randki w ciemno". Prawdopodobnie nastąpi to w drugiej połowie tego roku.