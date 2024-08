Trzeciego dnia Top of the Top Sopot Festival na scenie ogłoszono, że Maciej Dowbor dołączy do grona prowadzących "Dzień dobry TVN". Stworzy parę z Sandrą Hajduk.

To jest bardzo wzruszające, bo człowiek nieczęsto ma szansę na takie spektakularne zmiany pracy. A kiedy jest jeszcze bardzo miło przyjęty zarówno przez widzów, jak i przez publiczność, jak i przez przyszłych przyszłe koleżanki i kolegów z pracy, to jest to taki moment, kiedy nawet największych twardzieli ściska gdzieś w gardle - powiedział Maciej Dwobor Plejadzie kilka chwil po ogłoszeniu tej wieści.

Co sądzi Piotr Gąsowski o transferze Macieja Dowbora do TVN?

Piotr Gąsowski, który przez lata współpracował z Maciejem Dowborem w programie "Twoja twarz brzmi znajomo", o wszystkim dowiedział się z telewizji. W mediach społecznościowych zwrócił się do swojego kolegi.

"Maciek, pamiętaj, stara rodzina "Twoja twarz brzmi znajomo" i Polsat cię pozdrawia i życzy ci powodzenia i ostrzy sobie zęby na ciebie. Nie będziesz miał łatwo. Rozmawiałem z Maciejem Rockiem i Agnieszką Hyży" - napisał Piotr Gąsowski na InstaStories.

Z Polsatu do TVN

Maciej Dowbor przez lata był gwiazdą Polsatu. Prowadził program "Twoja twarz brzmi znajomo" oraz różne gale czy koncerty. 12 czerwca 2024 r. poinformował o odejściu ze stacji.

"Żegnaj Polsat! Z tą decyzją biłem się od kilku, a nawet kilkunastu miesięcy. Była ona jedną z najtrudniejszych w moim zawodowym życiu! Postanowiłem zakończyć mój "związek" z Telewizją Polsat. Dziś poinformowałem o tym moich przełożonych" - napisał na Instagramie.

