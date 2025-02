Informacje o tym, że małżeństwo Kanye Westa i Bianki Censori właśnie się kończy, pojawiły się 13 lutego. Portal "Daily Mail" donosił, że para podpisała ugodę, zgodnie z którą Bianca Censori miała otrzymać pięć milionów dolarów. Z kolei "New York Post", powołując się na własne źródło, przekazał, że to Bianca Censori miała złożyć pozew o rozwód po tym, co ostatni wyczyniał Kanye West.

Oświadczenie rzecznika Kanye Westa i Bianki Censori

Ile w tym prawdy? "Ye i Bianca są w Los Angeles, zamierzają wspólnie spędzić walentynki" - powiedział rzecznik pary Milo Yiannopoulos w rozmowie z "The Hollywood Reporter".

Wygląda więc na to, że pogłoski o rozstaniu Kanye Westa i Bianki Censori nie są prawdziwe. "Informacje o ich życiu prywatnym będą pojawiać się bezpośrednio od nich, a nie z niepotwierdzonych źródeł tabloidów" - dodaje Milo Yiannopoulos. "To już piąty czy szósty, kiedy prasa błędnie podała, że Ye i Bianca się rozstają? Straciłem rachubę" - podsumował ironicznie rzecznik pary.

Seria skandali

Kanye West raper i Bianca Censori są małżeństwem od grudnia 2022 roku. Plotki o ich rzekomych rozwodzie pojawiły się krótko po aferze, którą para wywołała na tegorocznym rozdaniu Grammy. Bianca Censori na czerwonym dywanie zrzuciła długie, czarne futro i pokazała się wszystkim w krótkiej, przezroczystej sukience - wyglądała, jakby nie miała nic na sobie. Potem raper opublikował serię rasistowskich, faszystowskich i szowinistycznych postów w mediach społecznośćiowych. W jego sklepie pojawiła się koszulka z nazistowskim symbolem. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami "New York Post" to właśnie rzekomo miało pchnąć Biancę Censori do złożenia pozwu. "Koszulka ze swastyką przelała czarę goryczy. Powiedziała mu, że nie chce być utożsamiana z czymś takim" - cytuje portal swoje źródło.