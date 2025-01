Tomasz Jakubiak jesienią poinformował, że choruje na raka. Zdiagnozowano u niego rzadko występując, agresywny rodzaj nowotworu - raka dwunastnicy. Słynny kucharz leczył się długo w Polsce. Na początku grudnia ub.r. pojechał do kliniki w Izraelu. Stamtąd regularnie w nagraniach, umieszczanych w mediach społecznościowych, informuje swoich fanów, jak się czuje.

"Mam tego dość"

26 stycznia, czyli w dzień, gdy grał 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, juror "MasterChefa" zamieścił na Instagramie nowe nagranie. Staram się z uśmiechem do was mówić, chociaż bardzo boli mnie brzuch i barki od leżenia w łóżku szpitalnym. Mam już tego dosyć. Włosy zaczęły mi wypadać, nie spodziewałem się, że to nastąpi... - zaczął Tomasz Jakubiak.

Apel Tomasza Jakubiaka

Tomasz Jakubiak przypomniał, że w Polsce odbywa się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak przyznał, jest to "jedna z jego ukochanych niedziel w roku - niedziela WOŚP". Niedziela, kiedy my, wszyscy Polacy nauczyliśmy się dzielić. Właściwie jeden człowiek, Jurek Owsiak z małym sztabem ponad 30 lat temu z kilkoma zespołami muzycznymi stworzył coś, co jest do dziś nie do obalenia i nigdy nie będzie, bo Jurek nauczył, jak pomagać. Ta kula śnieżna się rozwinęła, że już jej nie zatrzyma nikt, niezależnie od jakiejkolwiek władzy, człowieka, sytuacji politycznej. Będziemy pomagali- powiedział Tomasz Jakubiak.

Na koniec nagrania podziękował za pomoc dla fundacji, ale także jego samego i zapewnił, że tak jak obiecywał, dzieli się pieniędzmi wysyłanymi na pomoc jemu z innymi potrzebującymi. Pamiętajcie, pomagajmy - zaapelował na koniec.