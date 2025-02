Klaudia El Dursi wzięła udział w 8. edycji "Top Model". To wtedy jej kariera nabrała tempa. 35-latka jest jedną z gwiazd TVN. Od 2020 roku prowadzi "Hotel Paradise".

Życie prywatne Klaudii El Dursi

Klaudia El Dursi razem z partnerem, Jackiem Leszczyńskim wychowują dwójkę dzieci. 8-letniego Jana oraz 13-letniego Dawida, który jest owocem poprzedniego związku modelki.

21 grudnia 2024 r. Klaudia El Dursi gościła w studiu "Dzień Dobry TVN". W rozmowie z Ewą Drzyzgą i Krzysztofem Skórzyńskim ogłosiła radosne wieści. Gwiazda TVN pochwaliła się, że spodziewa się narodzin trzeciego dziecka.

Nowa prowadząca "Hotel Paradise"

Z powodu ciąży Klaudia El Dursi musiała zrezygnowała z poprowadzenia kolejnych dwóch edycji "Hotelu Paradise". Praca ta wiąże się z wyjazdami. Wiadomo, kto zajmie tymczasowo miejsce Klaudii El Dursi. W tej roli zastąpi ją Edyta Zając.

Luksusowy apartament Klaudii El Dursi

Ostatnio gwiazda TVN pochwaliła się wnętrzami swojego 150-metrowego apartamentu w Bydgoszczy. Klaudia El Dursi na bieżąco relacjonowała swoim fanom na Instagramie postępy związane z remontem. Miała z tym pewne problemy. Nie spodziewała się tego. Teraz część jest skończona i pochwaliła się fanom wnętrzami. Jest luksusowo, przestronnie i monochromatycznie. Królują marmury. Klaudia El Drusi planuje kolejne przeróbki. "Czeka nas remont w sypialni, żeby wygenerować trochę miejsca, a w przeciągu dwóch lat, niestety, przeprowadzka" - napisała.

Beżowe królestwo

"Moje beżowe królestwo zostało zrealizowane. (...) Tak samo jak ja wielu z Was pokochało kolor mojej kuchni. (...) Na podłodze żywica. (...) Wyspa i blaty w kuchni to spiek kwarcowy. (...) Wezgłowie za łóżkiem w sypialni to panele z alkantary, wykończone listwami meblowymi w kolorze złotym, a w korytarzu to panele meblowe przecięte szprosem z mosiądzu. Jak macie jeszcze jakieś pytanie, to śmiało! Na wszystkie odpowiem" - napisała.

Zachwyty fanów

Apartament modelki jest przestronny i jasny. Kuchnia jest połączona z salonem, z którego można wyjść na duży taras z pięknym widokiem na miasto. Klaudia El Dursi pokazała również sypialnie oraz pokoje synów. Wszystkie wnętrza są w takiej samej kolorystyce.

Pod opublikowaną rolką pojawiło się wiele komentarzy. Trzeba przyznać, że fani byli zachwyceni tym, co zobaczyli na wideo.