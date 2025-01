Chiara Ferragni ma talent do interesów. Zaczynała jako blogerka modowa. W 2009 roku założyła lifestyle'owy blog pt. "The Blonde Salad". Była skuteczna i stała się jedną z najbardziej wpływowych blogerek modowych na świecie.

Kariera Chiary Ferragni

Przedsiębiorcza Chiara nawiązała współpracę z potężnymi firmami. Zawarła kontrakty m.in. z takimi markami, jak Dior, Louis Vuitton czy Benetton. Pojawiła się na okładkach prestiżowych magazynów, takich jak "Vogue", "The New York Times", "Vanity Fair" czy "Harper's Bazaar". Weszła też do zarządu luksusowego domu mody Tod's i założyła swoją markę odzieżową. Prowadzi również agencję marketingową.

Skandal z reklamą świątecznego ciasta

Na wizerunku biznesowym Ferragni pod koniec 2022 r. pojawiły się rysy. Wybuchł skandal. Włoski odpowiednik polskiego UOKiK-u - AGCM (Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato) - ujawnił nieprawidłowości, związane z opublikowaną rok wcześniej reklamą świątecznego ciasta, którą Włoszka sygnowała swoim imieniem i nazwiskiem. Chodziło o bożonarodzeniowe pandoro i akcję charytatywną, którą wtedy ogłoszono.

Urząd oskarżył Ferragni o stosowanie nieuczciwej praktyki handlowej poprzez reklamę "Pandoro Pink Christmas" Balocco i przekonanie konsumentów, że ich zakup wesprze szpital Regina Margherita w zakupie nowej maszyny do leczenia dzieci z mięsakiem kościopochodnym i mięsakiem Ewinga. A tak się nie stało.

Na Ferragni spadły gromy. Skrytykowała ją także włoska premier Giorgii Meloni. Influencerka przyznała się o "błędu komunikacyjnego" i wyraziła ubolewanie w wideo na Instagramie.

Śledztwo ujawniło, że choć Ferragni nie dokonała osobiście żadnych bezpośrednich płatności na rzecz szpitala, jej firmy otrzymały od Balocco 1 milion euro na działania brandingowe i promocyjne związane z pandoro. Chiarę Ferragni skazano na zapłacenia miliona euro grzywny. Chiara Ferragni od początku utrzymywała, że jest niewinna i nic złego nie zrobiła.

Sprawa Chiary Ferragni przed sądem

Teraz okazało się, że ta sprawa ma swój ciąg dalszy. Prokuratura uznała, że mogło dojść do oszustwa, co oznacza, że influencerka będzie musiała stanąć przed sądem. Wraz z nią oskarżeni zostali także były współpracownik Fabio Damato, menedżerka Alessandra Balocco oraz przedsiębiorca Francesco Cannillo. Pierwsza rozprawa została wyznaczona na 23 września 2025 roku, a sprawa wciąż budzi ogromne emocje we Włoszech i na całym świecie.

Deklaracja niewinności Chiary Ferragni

"Szczerze wierzyłam, że nie będzie konieczny proces, by przekonać, że nikogo nie oszukałam" - oświadczyła Chiara Ferragni. "Życie nie wiadomo jak długo z tymi oskarżeniami, które uważam za niesprawiedliwe, jest ogromnym obciążeniem dla mnie, dla mojej rodziny oraz współpracowników. Zachowuję więc pogodę ducha i jestem zdeterminowana. Mam pewność, że moja niewinność zostanie w pełni udowodniona" - twierdzi Chiara Ferragni.

Małżeństwo Chiary Ferragni i oskarżenia wobec męża

Chiara Ferragni jest żoną rapera Fedeza. To włoskie power couple. Poznali się w 2016 roku i zaczęli randkować. Rok później artysta oświadczył się Chiarze podczas jednego ze swoich koncertów. Ślub wzięli na Sycylii. Ceremonia była szeroko relacjonowana i komentowana. Mają dwoje dzieci - syna Leone, który urodził się w 2018 r. i córkę Vittorię – 2021. Para mieszka w Mediolanie. Związek się rozpadł, Fedez zdradził Chiarę. Teraz influencerka na InstaStories opowiedziała o tym, jak boleśnie dotknęło ją to, co zrobił jej mąż. Do tej pory nie mówiła tak otwarcie o zdradzie.

"Kochałam całą sobą, bez żadnych hamulców"

"Przez siedem lat żyłam w związku. Kochałam całą sobą, bez żadnych hamulców" - napisała Chiara Ferragni. "Kochałam nawet wtedy, gdy było wiele powodów, by odejść" - deklaruje i podkreśla, że miłość to dla niej także poświęcenie.

"Wahał się, czy wziąć ze mną ślub"

"Wiele razy słyszałam, że wyrzuciłam męża z domu, ale nie zostało wyraźnie powiedziane, że zrobiłam to, gdy odkryłam zdradę" - opowiadała Ferragni. Podkreśla, że Fedez starał się też za wszelką cenę, by oskarżenia, które na nią spadły, w żadne sposób nie zaciążyły na jego wizerunku. Opowiedziała też, że tuż przed Bożym Narodzeniem 2024 r. Fedez do niej zadzwonił i przyznał się do romansu, który trwał od 2017 r. "Powiedział mi, że wahał się, czy wziąć ze mną ślub, ale nie wiedział, jak się wycofać z naszego związku, o którym już wszyscy wiedzieli" - wyznała Chiara Ferragni.