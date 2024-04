Chiara Ferragni ma talent do interesów. Od modowej blogerki do prężnie działającej bizneswoman przeszła pełną sukcesów drogę. Jej kariera zaczęła się w 2009 roku, gdy założyła lifestyle'owy blog pt. "The Blonde Salad". Szybko skoncentrowała się na modzie. Była skuteczna i stała się jedną z najbardziej wpływowych blogerek modowych na świecie.

Chiara Ferragni - wpływowa blogerka i bizneswoman

Przedsiębiorcza Chiara nawiązała współpracę z potężnymi firmami. Zawarła kontrakty m.in. z takimi markami, jak Dior, Louis Vuitton czy Benetton. Pojawiła się na okładkach prestiżowych magazynów, takich jak "Vogue", "The New York Times", "Vanity Fair" czy "Harper's Bazaar". Weszła też do zarządu luksusowego domu mody Tod's i założyła swoją markę odzieżową. Prowadzi również agencję marketingową.

O pozycji, którą osiągnęła, świadczy m.in. to, że zaproszono ją, by była prowadzącą koncerty podczas uwielbianego przez Włochów festiwalu piosenki w San Remo. Stało się to w ub.r.

Chiara Ferragni miała niezwykły wpływ na swoich fanów. Gdy w lipcu 2020 r. zrobiła sobie zdjęcia w Galerii Uffizi we Florencji i opublikowała je u siebie na profilu, w kolejnych tygodniach w galerii przybyło aż 27 proc. zwiedzających. Włoska prasa nazwała „efektem Ferragni".

37-letnia obecnie Ferragni jest żoną rapera Fedeza. To włoskie power couple. Poznali się w 2016 roku i zaczęli randkować. Rok później artysta oświadczył się Chiarze podczas jednego ze swoich koncertów. Ślub wzięli na Sycylii. Ceremonia była szeroko relacjonowana i komentowana. Mają dwoje dzieci - syna Leone, który urodził się w 2018 r. i córkę Vittorię – 2021. Para mieszka w Mediolanie.

Afera z reklamą pandoro z udziałem Chiary Ferragni

Na wizerunku biznesowym Ferragni pod koniec ub.r. pojawiły się rysy. Wybuchł skandal. Włoski odpowiednik polskiego UOKiK-u - AGCM (Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato) - ujawnił nieprawidłowości, związane z opublikowaną rok wcześniej reklamą świątecznego ciasta, którą Włoszka sygnowała swoim imieniem i nazwiskiem. Chodziło o bożonarodzeniowe pandoro i akcję charytatywną, którą wtedy ogłoszono.

Urząd oskarżył Ferragni o stosowanie nieuczciwej praktyki handlowej poprzez reklamę "Pandoro Pink Christmas" Balocco i przekonanie konsumentów, że ich zakup wesprze szpital Regina Margherita w zakupie nowej maszyny do leczenia dzieci z mięsakiem kościopochodnym i mięsakiem Ewinga. A tak się nie stało.

Na Ferragni spadły gromy. Skrytykowała ją także włoska premier Giorgii Meloni. Influencerka przyznała się o "błędu komunikacyjnego" i wyraziła ubolewanie w wideo na Instagramie.

Śledztwo ujawniło, że choć Ferragni nie dokonała osobiście żadnych bezpośrednich płatności na rzecz szpitala, jej firmy otrzymały od Balocco 1 milion euro na działania brandingowe i promocyjne związane z pandoro. Chiarę Ferragni skazano na zapłacenia miliona euro grzywny.

Wpływy Ferragni skurczyły się ostatnio. Straciła posadę w zarządzie Tod's. kontrakt zerwała z nią również m.in. włoska marka okularów Safilo, produkująca i sprzedająca wyroby sygnowane nazwiskiem Ferragni.

Kryzys w małżeństwie Chiary Ferragni

Nie najlepiej dzieje się też w życiu osobistym Chiary Ferragni. Włoskie media huczą od informacji na temat jej rozstania z Fedezem. Co prawda małżonkowie oficjalnie nie potwierdzili tych rewelacji, ale wiele na to wskazuje. Świadkowie twierdza, że od wielu miesięcy Fedez i Chiara nie mieszkają razem. Fedez miał spędzić trochę czasu w Miami ze swoją asystentką Eleonorą.

Do kryzysu w związku miał przyczynić się też incydent, do którego doszło podczas festiwalu w San Remo w 2022 r. Włoski wokalista Rosa Chemical wciągnął Fedeza na scenę i pocałował go w usta na oczach milionów widzów. Kamery uchwyciły potem ostrą kłótnię Chiary i Fedeza.

Zainteresowanie mediów kryzysem w związku influencerki i muzyka podsyca także to, że od pewnego czasu Chiara nie pokazuje zdjęć z mężem w mediach społecznościowych.