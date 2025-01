Marcin Meller zawiesił swój program w Kanale Zero. Swoją decyzję ogłosił w mediach społecznościowych. Jak napisał, nie będzie pojawiał się w Kanale Zero do końca kampanii prezydenckiej Krzysztofa Stanowskiego. "Dzięki Krzysiek za super rok, do zobaczenia i niech konkurencja się trzęsie!" - ogłosił.

Programy Marcina Mellera w Kanale Zero

Marcin Meller jest związany z Kanałem Zero od samego początku, czyli od lutego 2024 roku. Prowadzi cotygodniowy program publicystyczny - początkowo było to "Trzecie śniadanie" emitowane w niedziele przed południem, a od października "Kolacja Mellera" z emisja w piątki wieczorem.

Krzysztof Stanowski chce wygrać?

Krzysztof Stanowski swój start w wyborach prezydenckich ogłosił w ubiegłym tygodniu. Było to wystąpienie, parodiujące orędzie polityczne. Zapowiedział, że startuje po to, by wyrazić sprzeciw wobec innych kandydatów i od środka relacjonować kampanię. Nie chce natomiast, by na niego głosowano i nie ma zamiaru wygrać. Następnego dnia Kanał Zero relacjonował, jak Krzysztof Stanowski i kilku wolontariuszy zbierało podpisy potrzebne do rejestracji jego komitetu wyborczego.