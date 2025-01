Tegoroczna WOŚP GRA dla onkologii i hematologii dziecięcej. Sercem wydarzenia będzie miasteczko, które powstaje na błoniach PGE Narodowego. Zebrane w tym roku środki zostaną wydane na sprzęt dla 18 oddziałów onkologii dziecięcej i hematologii, a także pięciu oddziałów neurochirurgii onkologicznej. Pieniądze trafią także do hospicjów.

Gwiazdy razem z WOŚP

33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wspiera wiele znanych osób. Omenaa Mensah i Rafał Brzoska wystawili na aukcję wyjątkowy weekend golfowy w hiszpańskiej Marbelli. Na jej koncie jest już ponad 125 tys. zł. Maciej Musiał zaproponował sprzątanie mieszkania przy dźwiękach piosenki "Explosion", Ewa Chodakowska zaoferowała tydzień metamorfozy pod jej opieką. Także Michał Wiśniewski przyłączył się do tej akcji.

Michał Wiśniewski też wspiera WOŚP

Wokalista Ich Troje wspomniał, że to właśnie Jurek Owsiak dał mu szansę wystąpić podczas Pol'and'Rock Festival i postanowił przyłączyć się do gwiazd, które wspierają poprzez aukcje WOŚP. Michał Wiśniewski zaproponował nie lada gratkę. To prywatny koncert dla zwycięzcy licytacji oraz kurtka, w której wystąpił na Pol'and'Rock Festival.

Zaczęło się od tego, że zagraliśmy na Pol'and'Rocku, na który zrobiliśmy kurtkę skórzaną z haftowaną nazwą. Tak pomyślałem: "Okej, może kurtka [na licytację]?" Sam przywiozę i przy okazji zagramy z zespołem akustycznie. To jest wyjątkowa kurtka, zrobiona tylko i wyłącznie na festiwal. (..) To jest bardzo porządnie zrobiona rzecz - powiedział Michał Wiśniewski Plejadzie.

Gramy bardzo często na imprezach firmowych i ten występ to jest rzecz, która standardowo kosztuje przynajmniej 30 tys. zł. Warto licytować, bo można zrobić pracownikom tudzież rodzinie mega fajną niespodziankę - stwierdził wokalista. Wylicytowano już kwotę 23 tys. zł.