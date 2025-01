Już w niedzielę (26 stycznia) odbędzie się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku fundacja Jurka Owsiaka zbiera pieniądze na zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego dla dziecięcej onkologii i hematologii. Wiele gwiazd i celebrytów polskiego show-biznesu postanowiło włączyć się do zbiórki i zaoferować różne gadżety oraz spotkania.

Aukcja Macieja Musiała na rzecz WOŚP bije rekordy

Jedną z najpopularniejszych w tej chwili aukcji jest ta zorganizowana przez Macieja Musiała. Aktor zadeklarował, że posprząta mieszkanie tego, kto zapłaci najwięcej. Obecnie cena wynosi ponad 100 tys. zł.

Maciej Pela i aukcja na rzecz WOŚP. Zamieścił osobliwy wpis

Wśród celebrytów, którzy zdecydowali się zaproponować coś na rzecz WOŚP jest również Maciej Pela. Prawie były mąż Agnieszki Kaczorowskiej i tancerz regularnie zamieszcza na Instagramie nagrania i posty, w których prezentuje swoje umiejętności kulinarne. I właśnie to jest przedmiotem, który wystawił na licytację. Zareklamował ją osobliwym wpisem.

Ekipo. Aukcja trwa! Usługa: gotowanko ze mną w twoim domu. Stan: używany, ale nieprzechodzony. Zwroty: w przypadku gotowania nie polecam. Dostawa: na terenie Polski. Zapraszam do licytacji - napisał Pela.

Ile trzeba zapłacić za aukcję Macieja Peli?

Przyznał, że zainspirowała go właśnie aukcja Macieja Musiała a dokładnie "jego najlepsza klata pośród Maciejów show-biznesu".

Zainspirowany najlepszą klatą pośród Maciejów z show-biznesu, a także tchnięty nostalgią utworu Explosion i chwil kiedy w klubie Seven Heaven w Poznaniu łapałem laser z gwizdkiem w zębach, postanowiłem również dołączyć do grania z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy! Wystawiam na aukcję coś najcenniejszego co mam: moje kubki smakowe, czerstwe żarty i świeży makaron... czyli: przyjadę, ugotuję i po gotowaniu wyszoruję blat. Oferuję 3 dania: przystawka, main dish oraz deser! Wszystko, co potrzebne do gotowania biorę ze sobą - napisał Pela.

Na razie aukcja Macieja Peli a dokładnie trzydaniowy obiad jest wart 2125 zł.