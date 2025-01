33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 26 stycznia. Fundacja zbiera środki na rozwój onkologii i hematologii dziecięcej. Jerzy Owsiak może liczyć na wsparcie znanych osób. Katarzyna Tusk przekazała na licytację kolekcję ubrań na wiosnę/lato 2025 swojej marki MLE. Piłkarz Robert Lewandowski zaoferował dla zwycięzcy licytacji dwa bilety na mecz klubu FC Barcelona oraz udział w treningu drużyny. Które aukcje biją rekordy popularności?

Maciej Musiał sprząta

Do tej pory to Maciej Musiał mógł pochwalić się najbardziej pożądaną aukcją dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aktor zaoferował sprzątanie do zapętlonego utworu "Explosion". Na moment publikacji artykułu kwota licytacji wynosiła 100 749 zł.

Mensah i Brzoska grają w golfa

Aukcję Macieja Musiała przebiła jednak ta, którą założyli Omenaa Mensah i Rafał Brzoska. Licytują dla WOŚP wspólny golfowy weekend w malowniczej Hiszpanii. Prezenterka i przedsiębiorca pokryją wszystkie koszty wyjazdu, w tym bilety lotnicze. W momencie publikacji artykułu kwota licytacji ich aukcji wynosiła 122 500 zł.

Rekord Mensah i Brzoski z 2024 r.

W ubiegłorocznym finale WOŚP Omenaa Mensah i Rafał Brzoska także wystawili na aukcję weekend golfowy w hiszpańskiej Marbeli w ich towarzystwie. Zaproponowana przez nich atrakcja od samego początku była jedną z najdroższych. Już w dniu finału osiągnęła kwotę 200 tys. zł. Ostatecznie zwycięzca wylicytował wyjazd na pole golfowe z gwiazdami za 381 300 zł.