Nie żyje mąż Ewy Bem. Piosenkarka poinformowała o śmierci Ryszarda Sibilskiego w swoich mediach społecznościowych. Znany i uznany producent oraz współtwórca stacji TVN odszedł 17 stycznia. Miał 69 lat.

Ewa Bem pożegnała męża

To kolejna bliska osoba, którą straciła Ewa Bem na przestrzeni ostatnich lat. W 2017 roku zmarła jej starsza córka Pamela Bem-Niedziałek. Powodem jej śmierci był glejak. Pamela była dziennikarką TVN24.

Jak podkreślała w wielu wywiadach Ewa Bem to właśnie mąż, z którym związana była ponad 50 lat był dla niej wsparciem w trudnych i dramatycznych chwilach. Mimo, że nie był ojcem Pameli, traktował ją jak rodzoną córkę.

Ewa Bem i Ryszard Sibilski doczekali się córki Gabrieli. Urodziła się ona 17 lat po swojej przyrodniej siostrze.

Dziś 17 stycznia 2025 jestem nieszczęśliwa pełnią nieszczęścia. Po brzegi. Mój Ryszard Dindi Sibilski, mój Piękny Mąż i sens mojego życia, choć tak mężnie walczył, musiał przegrać. Dla mnie wygrał, bo pozostawił mi wiarę w miłość od pierwszego wejrzenia do grobowej deski. Do zobaczenia, Dindiku - napisała Ewa Bem w mediach społecznościowych.

Córka Ewy Bem i Ryszarda Sibilskiego żegna ojca

Komentarz do tego smutnego wpisu dodała jej córka - Gabriela. Pięknie napisałaś Mamo. Ja nie potrafię znaleźć słów, bo to po prostu jakieś nieporozumienie - czytamy.

Na swoim profilu na Facebooku również pożegnała ojca. Legenda telewizji, fantastyczny facet, oddany mąż, mój ukochany Tata. Choroba odebrała nam go niespodziewanie, a jeszcze tyle było przed nami. Nie powiem spoczywaj w spokoju, bo wiem, Tato, że to nie w Twoim stylu. Jeśli coś tam na górze można działać, to na pewno już tam sobie wszystko ustawiasz - napisała Gabriela.

Kim był Ryszard Sibilski?

Ryszard Sibilski przez wiele lat był był szefem Endemol Shine Polska, który produkował takie programy jak "MasterChef", "Big Brother" czy "Twoja twarz brzmi znajomo". W lutym 2024 roku został dyrektorem zarządzającym firmy Jake Vision.