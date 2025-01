Najnowsza edycja programu "Taniec z gwiazdami" pojawi się na antenie Polsatu już w marcu. Stacja powoli odsłania karty i zdradza nazwiska kolejnych uczestników show.

"Taniec z gwiazdami". Oni wystąpią w show Polsatu

Wśród gwiazd, które zobaczymy na tanecznym parkiecie są m.in. Blanka, Mada Narżona z zespołu Piękni i Młodzi a także Cezary Trybański, Filip Gurłacz i Maciej Kurzajewski. Nie zabraknie też influencerki Marii Jeleniewskiej.

Magda Mołek wystąpi w programie "Taniec z gwiazdami"

Do tego grona właśnie dołączyła Magda Mołek. Dziennikarka sama poinformowała o swoim udziale w "Tańcu z gwiazdami" w swoich mediach społecznościowych. Program nie jest jej obcy. Kilka lat temu, gdy format pojawiał się na antenie TVN, Mołek występowała w nim w roli prowadzącej wraz z Hubertem Urbańskim. W zamieszczonym wpisie Magda Mołek zdradziła, że zawsze chciała to zrobić.

Wreszcie mogę tańczyć. To jedna z najbardziej szalonych chwil w moim pięknym, długim i ciekawym życiu! Zatańczę w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" - czytamy.

Magda Mołek marzyła o udziale w "Tańcu z gwiazdami"

Nigdy o tym publicznie nie mówiłam wprost, ale zawsze chciałam to zrobić. Różne sprawy i zdarzenia mi to uniemożliwiały, ale tym razem… no cóż, trzymajcie kciuki. Liczę na Was, na to, że będziecie w tej przygodzie ze mną - napisała.

Udział prezenterki w "Tańcu z gwiazdami" potwierdził również Polsat na oficjalnym profilu "Tańca z gwiazdami". Magda Mołek zatańczy wiosną w "Tańcu z Gwiazdami". Uwielbiana dziennikarka i ikona stylu już niebawem zaprezentuje się w zupełnie nowej roli na parkiecie #TZG. Magda, witamy w naszej tanecznej rodzinie - napisano.

Magda Mołek już raz odmówiła udziału w "Tańcu z gwiazdami". Dlaczego?

To nie pierwsze zaproszenie, jakie otrzymała dziennikarka. Propozycję udziału w "Tańcu z gwiazdami" usłyszała w kwietniu ubiegłego roku. Nie zdecydowała się wówczas na udział ze względów zdrowotnych.

Chcę o tym "Tańcu z gwiazdami" porozmawiać, bo chcę się przyznać, że mimo zaproszenia, nie wzięłam udziału w tej edycji. A tak bardzo chciałam... Ja już prawie się zgodziłam, ale gdzieś tam moje względy zdrowotne ostatecznie zaważyły na tym, że się tego nie podjęłam - powiedziała wówczas w swoim podcaście w "W moim stylu".