Wieści o tym, że Maciej Kurzajewski będzie uczestnikiem programu "Taniec z gwiazdami" pojawiły się tuż przed weekendem. W sobotę (4 stycznia) w programie "Halo, tu Polsat" prezenter oficjalnie potwierdził, że rzeczywiście spróbuje swoich sił na tanecznym parkiecie.

Maciej Kurzajewski potwierdził plotki o udziale w "Tańcu z gwiazdami"

W nadchodzącej, wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami", która na antenie pojawi się już w marcu oprócz Macieja Kurzajewskiego, wystąpią piosenkarka Blanka oraz Adrianna Borek z Kabaretu Nowaki a także Maria Jeleniewska.

Maciej Kurzajewski i jego partnerka Katarzyna Cichopek rozpoczęli sobotnie wydanie "Halo, tu Polsat" od wejścia tanecznym krokiem. Po, czym prezenter wyznał, że plotki, które krążyły w mediach są prawdą.

To z nią zatańczy Maciej Kurzajewski

Rzadko kiedy zdarza się, że możemy potwierdzić. Tak, to jest prawda. Ale tym razem rzeczywiście to jest prawda. Będę jednym z uczestników programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", co mnie niezwykle cieszy. To jest radość. Myślę, że to będzie świetna zabawa, chociaż traktuję też to jako sportowe wyzwanie - powiedział Kurzajewski.

Przez trzy lata nie było jej w "Tańcu z gwiazdami"

Widzowie śniadaniówki dowiedzieli się również, kto będzie partnerował prezenterowi. To tancerka, która przez ostatnie trzy lata nie pojawiała się na parkiecie "Tańca z gwiazdami", bo skupiła się na roli mamy. To Lenka Klimentova.

Tancerka życzyła Kurzajewskiego żeby bawił się swoim udziałem w show. Jak stwierdziła sama dba o to, by "gwiazda, ta osoba, z którą tańczy, bawiła się, żeby miała przyjemny czas". Jak najdłużej, oczywiście, ale to już nam niedane. To już tutaj publiczność (zadecyduje - przyp. red.) - powiedziała Lenka Klimentova.