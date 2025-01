Małgorzata Tomaszewska pracowała w Telewizji Polskiej od 2018 roku. Współprowadziła "Pytanie na śniadanie". Oprócz programu śniadaniowego dziennikarka prowadziła m.in. "The Voice of Poland", "The Voice Senior" a także "Dance Dance Dance". Była obecna także podczas realizacji finału Eurowizji Junior 2020 i Krajowego Festiwalu Piosnki w Opolu.

Zniknęła z wizji

W grudniu 2023 roku doszło do dużych zmian w TVP. Ze posadami musieli się pożegnać wszyscy prezenterzy "Pytania na śniadanie". Wśród nich była również Małgorzata Tomaszewska. Prezenterka była wtedy w zaawansowanej ciąży. Teraz mamy ostateczne potwierdzenie, że rozstała się ze stacją. Biuro prasowe spółki przekazało "Presserwisowi", że Tomaszewska nie współpracuje już z TVP. Jednocześnie telewizja podkreśliła, że nie była ona nigdy jej pracownicą.

Kim jest Małgorzata Tomaszewska?

Małgorzata Tomaszewska jest córką legendarnego piłkarza Jana Tomaszewskiego. Jako nastolatka gała w tenisa stołowego i zdobywała nagrody. Skończyła psychologię na SWPS w Warszawie. Karierę telewizyjną zaczęła już w 2012 roku, kiedy to zadebiutowała w telewizji Sportklub. W latach 2014–2016 była pogodynką w telewizji Polsat. W latach 2018–2024 była związana z Telewizją Polską. Małgorzata Tomaszewska jest aktywna w mediach społecznościowych. Gwiazda w social mediach pokazuje swoje codzienne życie, pracę i chwile spędzane z rodziną.