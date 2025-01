Dla fanów Dawida Podsiadło to może być szok. Piosenkarz na początku tego roku wyznał, że nie mieszka już w Polsce. Okazuje się, że postanowił wyprowadzić się, bo chce spełniać swoje marzenia.

Dawid Podsiadło nie mieszka już w Warszawie

Dawid Podsiadło jeszcze do niedawna mieszkał w Warszawie. Od kilku dni jego miastem jest czeska Praga. Dlaczego właśnie tam postanowił się przeprowadzać? Piosenkarz już jakiś czas temu mówił, że chce być reżyserem.

To właśnie w tym czeskim mieście postanowił rozpocząć studia na jednej z tamtejszych uczelni, by móc spełnić swoje marzenia o realizowaniu filmów.

Vanessa Aleksander pomogła Dawidowi Podsiadle

Jak każdy inny kandydat Podsiadło musiał przejść rekrutację. Jej elementem była realizacja filmu. Do współpracy, jak się okazuje, Dawid zaprosił aktorkę Vanessę Aleksander. Zwyciężczyni ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami" wcieliła się w tym projekcie w partnerkę głównego bohatera. Byłam partnerką głównego bohatera. W ogóle scenariusz był świetnie rozpisany, choć nawet gdyby nie był - ale na szczęście był (śmiech) - to i tak bym mu oczywiście pomogła. Dawid to bardzo ważna dla mnie osoba, która mocno wpłynęła na mój rozwój- powiedziała Vanessa Aleksander w rozmowie z "Twoim Stylem".

Aktorka nie widziała jeszcze zrealizowanego filmu, ale przyznała, że mocno Dawidowi kibicuje. Ona i Podsiadło znają się od wielu lat i jak przyznaje aktorka w ramach tej przyjaźni "przeżyli bardzo dużo wzlotów i upadków".

Ale przede wszystkim wzlotów! Zawsze się wspieraliśmy w swoich sprawach zawodowych. Dawid był na wielu moich spektaklach, zawsze ogląda filmy, seriale, jest wielkim fanem The Office i wiem, że teraz będąc poza ojczyzną wszystko z nowych sezonów nadrabia. Ja też byłam na większości jego tras i bardzo mu kibicuję - powiedziała Vanessa.

Kim jest Dawid Podsiadło?

Dawid Podsiadło znany jest głównie jako piosenkarz. W 2012 zwyciężył w finale drugiej edycji programu telewizyjnego X Factor. W 2013 wydał debiutancki album pt. Comfort and Happiness, który był najlepiej sprzedającym się albumem tego roku w Polsce.

Kolejne albumy Annoyance and Disappointment i Małomiasteczkowy również osiągnęły ogromny sukces. Jego czwarty album Lata dwudzieste (2022) podobnie jak poprzednie zajął pierwsze miejsce na polskiej liście sprzedaży i pokrył się diamentem. Podsiadło sprzedał ponad milion płyt. Gdy gra koncerty, wyprzedaje stadiony. Był 18 razy nominowany do nagród Fryderyków, z czego 12-krotnie wygrywał plebiscyt.