Sylwester TVP pod nazwą Sylwester z Dwójką tym razem nie odbędzie się, jak to bywało w ostatnich latach, w Zakopanem. Stacja przenosi swoją imprezę do Chorzowa. To właśnie tam na Stadionie Śląskim widzowie i zgromadzona pod sceną publiczność zobaczy takich artystów jak Michał Szpak, Andrzej Piaseczny, Afromental czy Sarsa.

Reklama

Oni wystąpią podczas sylwestra z TVP

Nie zabraknie również występów gwiazd zagranicznych. TVP w ostatnich tygodniach ogłosiła, że na scenie pojawi się ikona lat 90., czyli DJ BoBo. Nie zabraknie również włoskich hitów w wykonaniu grupy, która od kilku sezonów święci muzyczne tryumfy. Chodzi o zespół The Kolors. Ich piosenka "Italo Disco" zyskała miano międzynarodowego przeboju.

Bryan Adams wśród gwiazd sylwestra z TVP

W wigilijnym wydaniu programu "19.30" sam prezes TVP - Tomasz Sygut zdradził, że na chorzowskiej scenie pojawi się jeszcze jedna wielka gwiazda. Będzie nią Bryan Adams.

Mieliśmy takie poczucie, że brakuje nam kropki nad i i szukaliśmy gwiazdy z tego najwyższego, światowego topu, a gdy okazało się, że Bryan Adams jest w naszym zasięgu,także finansowym, to rozpoczęła się walka i zakończyła sukcesem - powiedział Sygut.

Prezes TVP walczył o jego udział w imprezie

Wybór artysty zdaje się nie być przypadkowy. Okazuje się, że prezes TVP walczył o udział piosenkarza w "Sylwestrze z Dwójką", bo prywatnie bardzo go lubi. Tomasz Sygut Bryana Adamsa uwielbia od lat i walka o jego występ oznaczała nieprzespane noce - zdradził reporter.

Sylwester z Dwójką będzie transmitowany na antenie TVP2 oraz w TVP VOD we wtorek, 31 grudnia, od godziny 20:00.