Krzysztof Jaryczewski, pierwszy wokalista Oddziału Zamkniętego, jest też kompozytorem. Pisał muzykę i teksty piosenek, współpracował m.in. z Arturem Gadowskim, Małgorzatą Fuks oraz zespołami Lady Pank, Axe, Tu i Teraz. Jego utwory takie jak np. "Ten wasz świat", "Party", "Obudź się", "Andzia i Ja" czy "Gdyby nie Ty".

Choroby i uzależniania

Krzysztof "Jary" Jaryczewski przez lata zmagał się z uzależnieniami. Żył wyznając zasadę "sex, drugs and rock'n'roll". Sześć lat po utworzeniu Oddziału Zamkniętego, "Jary" stracił głos i odszedł z zespołu. Miał paraliż strun głosowych. W 2017 r. wykryto u niego raka wątroby i musiał mieć przeszczep. Choć niewielu dawało mu szansę na przeżycie, on walczył.

Choć wygrał z chorobami, niewiele osób wierzyło, że wróci do grania i śpiewania. On jednak postanowił robić to, co kocha najbardziej.

Rok bez znieczulaczy i trucizn

"Dzień drugi … dzień podróżowania bez makijażu i bez filtra. Rok zbliża się do końca… przeżyłem kolejny, w dodatku bez znieczulaczy i trucizn. Kolejny rok wytrwałem w małżeństwie, co nie było jakoś trudne i w wierności, co było znacznie trudniejsze, wydałem płytę solową "Wszystko albo nic", wydałem książkę biograficzną "Byłem w piekle". Zagraliśmy „trochę” koncertów jako Zespół Jary Oddział Zamknięty i szykuje się płyta koncertowa a później studyjna, miałem kilka spotkań z czytelnikami…" - napisał Krzysztof Jaryczewski.