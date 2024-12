Maciej Stuhr był prowadzącym program "Autentyczni". To format, w którym osoby z autyzmem zadają zaproszonym gościom trudne i często dosyć intymne pytania. W najnowszym odcinku aktor rolę prowadzącego przekazał w ręce Doroty Wellman. On z kolei zajął miejsce gościa, któremu uczestnicy formatu zadawali pytania.

Maciej Stuhr to wyznał o swojej córce

Wśród pytań nie brakowało tych o relację ze zmarłym niedawno ojcem - Jerzym Stuhrem. W pewnym momencie jedna z uczestniczek zadała pytanie, które sprawiło, że Maciej Stuhr zaczął się zastanawiać, jak poradziłby sobie, będąc osobą w spektrum.

Nie umiał odpowiedzieć sam sobie na to pytanie, ale przyznał, że temat ten nie jest mu obcy. Jego 24-letnia córka, jak wyznał, jest "lekko niepełnosprawna". Nie wdawał się w szczegóły, ale przyznał, że Matylda musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami.

To Maciej Sturh powiedział o relacji ze swoją córką

Widzę, z czym się boryka i jak trudne jest jej życie przez to. Widzę też, jaka jest dzielna w pokonywaniu trudności - powiedział Maciej Stuhr. Podkreślił, że on sam jest zdrowy i sprawny a teoretyzowanie w tej kwestii "byłoby to trochę nie fair". Aktor przyznał, że rozwód z matką Matyldy sprawił, że jego relacje z córką nie były łatwe. Stwierdził, że"różne były pomiędzy nami perypetie".

Trauma rozstania rodziców powodowała, że bardzo różnie się między nami działo. Czasami cudownie i w przyjaźni, a czasami okropnie darliśmy koty. Do dziś próbujemy sobie te relacje układać. Czasami trzeba je zresetować, niemal do zera - wyznał Maciej Stuhr.

Czy Maciej Stuhr ma tylko córkę Matyldę?

Aktor jest obecnie związany z Katarzyną Błażejewską. Owocem ich związku jest Tadeusz, który ma 8 lat. Wspólnie wychowują również 12-letniego Stanisława, syna żony Stuhra z poprzedniego związku.