Beata Kozidrak odwołuje koncerty. Gwiazda nie wystąpi aż do marca

Sytuacja zdrowotna zmusiła Beatę Kozidrak do odwołania trasy koncertowej "Christmas Time". Na oficjalnym profilu artystki w mediach społecznościowych pojawiło się oficjalne oświadczenie.

"W związku z nagłą chorobą Beaty Kozidrak jesteśmy zmuszeni odwołać jej udział w trasie koncertowej "Christmas Time" oraz koncert zespołu Bajm na balu sylwestrowym w Hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie, a także inne działania koncertowe zaplanowane do końca marca. Prosimy media o uszanowanie prywatności Beaty i nie komentowanie zaistniałej — z przyczyn niezależnych od kogokolwiek — sytuacji" — czytamy.

Beata Kozidrak zmaga się z chorobą. "Jestem pod opieką lekarzy"

Z oświadczenia nie dowiadujemy się, co dolega artystce i jaki jest jej stan zdrowia. Kilka dni temu Beata Kozidrak odwołała koncerty w Poznaniu i Zielonej Górze. Wtedy można było przeczytać:

"Kochani, niestety, ale po raz pierwszy w życiu z tak wielką siłą dopadła mnie choroba, że w ten weekend nie dam rady dla Was wystąpić w Poznaniu z Bajmem i w Zielonej Górze na koncercie "Christmas Time".Jestem pod opieką wspaniałych lekarzy, którzy robią wszystko, abym jak najszybciej wyzdrowiała i wróciła do koncertowania. Dbajcie o siebie, uważajcie na swoje zdrowie, badajcie się! Do zobaczenia wkrótce” – napisała Kozidrak.

"Pamiętam, jak nawet z chorym gardłem śpiewałaś, więc wiem, że to nie jest jakaś drobnostka, dlatego trzymam ogromnie kciuki za jak najszybszy powrót do zdrowia", "Szybkiego powrotu do zdrowia, koniecznie", "Szybkiego powrotu do zdrowia Pani Beato, bo zdrowie jest najważniejsze" – wspierali w komentarzach fani artystki.