Beata Kozidrak pod koniec listopada odwołała swoje dwa koncerty, które miała zagrać w ramach trasy "Christmas Time" w Poznaniu oraz Zielonej Górze. Kilka dni później w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie, że w związku z nagłą chorobą artystki, odwołane zostają koncerty na całej trasie "Christmas Time" a także występ grupy Bajm na balu sylwestrowym w Hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie. Z oświadczenia wynika, że Beata Kozidrak na pewno nie pojawi się na scenie do końca marca.

Beata Kozidrak trafiła do szpitala. Nowe informacje o jej zdrowiu

Jak wynika z informacji portalu Party piosenkarka ma przebywać w jednym z lubelskich szpitali. Natomiast informator Świata Gwiazd donosi, że powodem hospitalizacji Beaty Kozidrak miały być silne bóle brzucha. Kilka tygodni temu artystka pojechała do Włoch, gdzie nagrywała teledysk do piosenki "Kochaj mnie znów". Czuła się bardzo dobrze i nic nie wskazywało na to, że zachoruje.

Niestety po powrocie do Polski pojawiły się objawy trudne do zlekceważenia, bóle brzucha uniemożliwiające poruszanie się. Dlatego córki Beatki zadzwoniły po lekarza. Beata jest w szpitalu, pod opieką wspaniałych fachowców. Teraz zdrowie jest dla niej najważniejsze. Jak będzie zdrowie, będzie wszystko. Tak samo dla jej bliskich - mówi informator Świata Gwiazd.

Artystka może liczyć na wsparcie najbliższych, ale także przyjaciół z branży. Między innymi Krzysztofa Cugowskiego, Kayah czy Natalii Kukulskiej. To oni w ostatnim czasie wyrazili wsparcie i życzyli Beacie zdrowia.