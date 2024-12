Radiowa Trójka, w której Tomasz Beksiński prowadził kilka audycji, w tym kultową "Trójkę pod księżycem", przypomina w rocznicę jego śmierci tę niezwykłą postać. Przygotowano cykl audycji.

Trójka przypomina audycje Tomasza Beksińskiego

W środę, 25 grudnia, od północy dwugodzinna audycja z 25 grudnia 1992 roku, oparta na poezji Edgara Allana Poego i T.S. Eliota. Pojawią się m.in. wiersze "Annabel Lee", "Miasto w morzu" i "Próżni ludzie", a muzycznie Fields of the Nephilim, Closterkeller, The Doors, Camel i The Cure. Od godz. 2 dwugodzinna audycja z 27 listopada 1994 roku, nadana w dniu 36. urodzin autora. Będzie można usłyszeć m.in. Pink Floyd, The Who, Budgie i Petera Hammila.

W czwartek, 26 grudnia, od północy czterogodzinna audycja z 27 września 1998, poświęcona Zofii Beksińskiej, zmarłej kilka dni wcześniej matce autora. Posłuchamy muzyki takich zespołów, jak Camel, The Moody Blues, Fleetwood Mac czy Simon & Garfunkel.

Kim był Tomasz Beksiński?

Tomasz Beksiński zmarł 24 grudnia 1999 roku. Od lat 80. był związany z Polskim Radiem; w radiowej Trójce prowadził kilka audycji, w tym kultową "Trójkę pod księżycem". Tłumaczył również filmy, w tym produkcje Monty Pythona oraz filmy z Jamesem Bondem. Prywatnie był synem malarza, Zdzisława Beksińskiego.

