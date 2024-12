Elżbieta Dmoch to wokalistka zespołu 2 plus 1. Przez wiele lat artystka żyła w fatalnych warunkach. Gdy odszedł jej ukochany załamała się i odseparowała od świata. Fani o niej nie zapomnieli. W święta gwiazda dostała to, czego potrzebowała w swoim mieszkaniu. To jednak nie wszystko. Od stycznia będzie otrzymywać pieniądze z tantiem hitów, które wykonywała.