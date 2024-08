Wojtek Sawicki to popularny influencer, który opowiada o życiu z niepełnosprawnością. Choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a. Choroba nie przeszkodziła mu jednak w spełnianiu marzeń. Zakochał się i wziął ślub. Ceremonia odbyła się dwa lata temu. Niestety on i Agata Tomaszewska rozstali się kilka dni temu.

Rozstanie po 6 latach

"Do rzeczy: po sześciu latach bycia razem postanowiliśmy się rozstać. To był piękny czas, który miał na nas wielki wpływ. Połączyła nas niesamowita, bezinteresowna miłość. Mamy poczucie, że wychodzimy z tego związku jako lepsi, bardziej świadomi ludzie. Wynieśliśmy z tej intensywnej i magicznej relacji wiele dobrego. Jednak od pewnego czasu czujemy, że nasze uczucie wygasło. To bolesne, bo naprawdę o nie walczyliśmy. Przez wiele miesięcy próbowaliśmy zażegnać kryzys. Nie udało się. Nie potrafimy już dłużej walczyć, jesteśmy zmęczeni psychicznie i fizycznie. Umarło w nas życie" - napisali we wspólnym oświadczeniu, które zamieścili w mediach społecznościowych.

Agata Tomaszewska o lekcjach płynących z życia

We wtorek na prywatnym profilu Agaty znalazł się znaczący wpis. Na Instastories udostępniła cytat, który najpewniej odnosi się do jej obecnej sytuacji życiowej. "Cokolwiek spróbujesz i nie odniesiesz sukcesu, jeśli wyciągniesz z tego naukę, nie będzie to porażką (...) Każda porażka może być okazją do tego, aby stać się silniejszym i mądrzejszym" - napisała.

Wojtek Sawicki nie poddaje się

Milczenie przerwał także Wojtek Sawicki. Po wygranym meczu polskich siatkarzy, którzy walczyli do ostatniej sekundy i ostatecznie wygrali z USA, zamieścił na swoim Facebooku wpis i odniósł się do prywatnej sytuacji.

"Siatkarze pokazali mi dzisiaj, że nawet z najbardziej beznadziejnej sytuacji da się wyjść obronną ręką. Ja również nie godzę się z porażką. Wygram!" - napisał.

Z kolei na Instagramie zamieścił wpis, w którym stwierdził m.in.: "Budzę się codziennie bez ruchu, uwięziony w swoim ciele i walczę o lepsze życie. Swoje i innych osób z niepełnosprawnościami".

