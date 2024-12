Karolina Pajączkowska pracę w mediami zaczynała w regionalnej stacji NTL. Następnie pracowała w TVN24 oraz TVN Meteo. Popularność przyniosła jej praca w TVP. Była w ekipie "Wstaje dzień" i "Poranka Info". Relacjonowała m.in. wybory parlamentarne w Hiszpanii, galę rozdania Oscarów, a także sprawdziła się w roli korespondentki wojennej w Ukrainie.

Po zmianie kierownictwa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Karolina Pajączkowska zniknęła z anteny publicznego nadawcy. Prowadzi teraz kanał w serwisie YouTube o tematyce politycznej. Podobne treści zamieszcza też na Instagramie. Teraz poinformowała fanów, że jej 10-letni syn Nataniel trafił do szpitala.

Pobyt w szpitalu zakaźnym po egzotycznej podróży

"Mój syn zachorował kilka dni temu podczas naszej podróży po Małych Antylach. Wróciliśmy do Polski i przebywamy w szpitalu zakaźnym w Warszawie. Lekarze próbują ustalić, co to za choroba i wyleczyć Nataniela" - napisała na InstaStory.

Niebezpieczeństwo zażegnane

"Na szczęście z dnia na dzień jest coraz lepiej. Wysoka gorączka już ustąpiła. Jesteśmy pod wspaniałą opieką. Dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia i modlitwy" - dodała Karolina Pajączkowska.