Na początku roku Katarzyna Cichopek zniknęła z TVP. Do telewizji wróciła jesienią tym razem do Polsatu. Razem z Maciejem Kurzajewskim prowadzi śniadaniówkę "Halo, tu Polsat". Dostała też własne show. Mowa o randkowym programie "Moja mama i twój tata". Była duża kampania reklamowa, billboardy, itp. Niestety program nie podbił widzów, a wyniki oglądalności nie zachwyciły producentów. Średnia oglądalność produkcji wynosiła zaledwie 375 tysięcy widzów, co, jak donosi informator Pudelka, nie ucieszyło Polsatu.

Duży zawód

Szefostwo było zdziwione, bo wydawało się, że dzięki Kasi, o której dużo się pisze i mówi, program będzie miał dużo wyższe wyniki. A te były niestety poniżej oczekiwań. Tym bardziej że gościnnie pojawiał się tam Maciek i było dzięki nim kilka smaczków. Okazało się, że bardziej opłacalne byłoby emitowanie w tym paśmie filmów - powiedział informator Pudelka.

Ciąg dalszy nie nastąpi

Co dalej? Wg nowych informacji, w Polsacie zapadła decyzja, by nie kontynuować programu. Nie ma co inwestować w coś, co nie przynosi zysków. Niestety mimo wielkich oczekiwań, program "Moja mama i twój tata" się nie sprzedał. Na jego miejsce szukamy czegoś nowego. Jest to trudne o tyle, że tniemy koszty i trudno liczyć na coś spektakularnego - dodaje źródło Pudelka związane ze stacją. Katarzyna Cichopek jest podobno niepocieszona.