Niedawno zakończoną, 14. edycję "Tańca z gwiazdami" wygrała aktorka Anita Sokołowska. W wiosennej ramówce pojawi się nowa odsłona programu.

Blanka pierwszą uczestniczką nowej edycji

Wiemy już, że na parkiecie zaprezentuje się Blanka. - Mam nadzieję, że będę się dużo rozwijać. Ja nigdy nie tańczyłam tańca towarzyskiego, więc to będzie dla mnie duża nowość. Myślę, że jest to zupełnie coś innego, od tego co ja tańczę na co dzień i co pokazuję w moich występach. Więc duże wyzwanie - powiedziała wokalistka w rozmowie z portalem polsat.pl. To jednak nie wszystko. Teraz produkcja "Tańca z gwiazdami" ogłosiła kolejną gwiazdę.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Popularna artystka kabaretowa w "Tańcu z gwiazdami"

W mediach społecznościowych programu "Taniec z gwiazdami" pojawiło się nowe ogłoszenie. Ujawniono, że na parkiecie w nowej edycji "Tańca z gwiazdami" pojawi się Adrianna Borek, znana między innymi z kabaretu Nowaki. "Zapowiada się prawdziwy tajfun uśmiechu na naszym parkiecie" - czytamy w poście.

Informacja bardzo ucieszyła internautów, którzy natychmiast ruszyli z komentarzami. "Ale niespodzianka. Pani Adrianna jest najlepsza", "Ale super", "To będzie hit", "Rewelacja" - czytamy pod postem. Podzielacie entuzjazm internautów? Dajcie znać w sondzie na dole strony.