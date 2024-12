Premierowe odcinki "Świata według Kiepskich" emitowano w Polsacie od 16 marca 1999 r. do 16 listopada 2022 r. Grali tam znakomici aktorzy, w tym m.in. Andrzej Grabowski, Dariusz Gnatowski, Ryszard Kotys, Marzena Kipiel-Sztuka.

Raz do roku 12 odcinków

Andrzej Grabowski udzielił wywiadu portalowi TVP Info. Opowiedział m.in. o relacjach panujących na planie "Świata według Kiepskich". "Ludziom wydaje się, że my przez dwadzieścia dwa lata nie robiliśmy nic innego, tylko nagrywaliśmy "Kiepskich". A to nieprawda. Na początku było tak, że kręciliśmy dużo odcinków na raz i byliśmy przy nich zajęci przez kilka miesięcy. Ale później nagrywano raz do roku dwanaście odcinków, więc trzy tygodnie spędzaliśmy razem we Wrocławiu i na tym koniec. A przez resztę roku każdy robił to, co robił" - podkreślił w rozmowie Andrzej Grabowski.

Aktor nie ukrywa, że na planie "Świata według Kiepskich" najważniejsze były relacje profesjonalne. A co do nich nie było zastrzeżeń. Przyznał przy tym, że z Dariuszem Gnatowskim połączyła go bliższa relacja, głównie z uwagi na pochodzenie obu mężczyzn.

"Nie byłem totalnie zżyty"

"Nie byłem więc totalnie zżyty z obsadą tego serialu. Najbardziej chyba z Darkiem Gnatowskim, ponieważ obaj pochodziliśmy z Krakowa. Chociaż teraz nie wiadomo, skąd jestem. Ni to z Krakowa, ni to z Warszawy. Dzisiaj na przykład byłem w Warszawie, jutro wieczorem będę w Krakowie, a w piątek znowu w Warszawie" - podkreślił Andrzej Grabowski.

"Poza planem nie mieliśmy nic wspólnego"

W tym serialu było dużo fajnych par. Chociaż z Marzeną Sztuką spotykałem się wyłącznie na planie. Poza planem nie mieliśmy nic wspólnego. Ale grało mi się z nią świetnie. (...) Z resztą obsady też nie były to takie przyjaźnie, że nie mogliśmy się rozstać i czekaliśmy na zdjęcia cały rok, a potem rzucaliśmy się sobie w objęcia. To było głównie zwykłe koleżeństwo - dodał Andrzej Grabowski.