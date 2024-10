Marzena Kipiel-Sztuka zmarła 9 czerwca br. w wieku 58 lat. O jej śmierci poinformowała Renata Pałys. Aktorki nie tylko razem pracowały, połączyła je też przyjaźń.

"Świat według Kiepskich" to już pozycja kultowa. Premierowe odcinki nadawano w Polsacie od 1999 do 2022 roku. Występowała tam plejada gwiazd, m.in.: Andrzej Grabowski, Marzena Kipiel-Sztuka, Bartosz Żukowski, Krystyna Feldman, Barbara Mularczyk, Ryszard Kotys, Renata Pałys, Dariusz Gnatowski, Bohdan Smoleń.

Renata Pałys i Marzena Kipiel-Sztuka grały razem w teatrze w Legnicy. Miałam tam gościnne występy. Robiłyśmy spektakl "Wenecjana" w reżyserii Lecha Pilskiego. To był taki beztroski okres i mojego, i jej życia. Jeżeli chodzi o "Świat według Kiepskich" — to po prostu była praca. Dwa razy w roku żeśmy się spotykali, w ciągu 13 dni kręciliśmy 12 odcinków i nie było czasu na refleksje, na sentymenty - trzeba było kręcić - opowiada.

"Przyjaźń w jedną stronę"

Marzena bardzo często do mnie dzwoniła. Można powiedzieć - to była przyjaźń w jedną stronę. Zawsze mogła na mnie liczyć i dzwoniła do mnie, jak miała trudniejsze chwile w życiu, ale Marzena, to wolny ptak - w drugą stronę to nie działało - opowiada Renata Pałys.

Zresztą zawsze była taką osobą, że zajmowała się sobą, nie odbierała telefonów. Natomiast, jeżeli miała jakiś problem w życiu, to wtedy dzwoniła i faktycznie potrafiłyśmy rozmawiać kilka razy w tygodniu - tłumaczy.

Aktorzy ze "Świata według Kiepskich wspominają zmarłych kolegów i koleżanki

"Cały czas mówimy o Marzenie, ponieważ to jest świeża sprawa, ale ja myślę o wszystkich naszych kolegach, którzy odeszli: Rysiek Kotys, Darek Gnatowski, Kaziu Ostrowicz, pani Krystyna Feldman, Zosia Czerwińska, Krysia Dmochowska. To są wszystko koledzy, którzy spędzili z nami kilkanaście, a niektórzy nawet i 20 lat na planie tego serialu. Jeżeli wspominam, to wspominam wszystkich" - powiedziała Renata Pałys.