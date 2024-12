Nowa awantura w rodzinie Martyniuków wybuchła na początku grudnia. Daniel Martyniuk zamieścił w mediach społecznościowych filmik, na którym zwrócił się od ojca. Kocham cię tatusiu, pozdrawiam cię. Dawaj jeszcze innym wszystkim, żeby wszyscy mieli super, tylko żeby twój własny syn nic nie miał. Dawaj jeszcze. F*ck you - zwrócił się do ojca na InstaStory.

Zdenerwowana Danuta Martyniuk

Jestem pewna, że gdy nagrywał ten film, był naćpany. To jest człowiek uzależniony, ja od dawna namawiam go, by poszedł na terapię, lub do jakiegoś ośrodka odwykowego. Cały czas mu o tym mówię. Już wcześniej załatwiłam mu dwa ośrodki. Jeden pod Warszawą, drugi na Mazurach. Nawet do jednego wpłaciłam zaliczkę 6 tys., ale nie pojechał i pieniądze przepadły. Nie spróbował leczenia - powiedziała "Faktowi" Danuta Martyniuk. Dodała, że "Daniel to narkoman i ćpun".

Co ze świętami Bożego Narodzenia w rodzinie Martyniuków?

Kilka dni temu głos w sprawie zabrał również Zenek Martyniuk. Król disco polo w rozmowie z Pudelkiem zaznaczył, że zależy mu na pojednaniu z synem. Wyraził też nadzieję, że może uda im się dojść do porozumienia podczas tegorocznych świąt Bożego Narodzenia.

Dziennikarze serwisu Show News zadzwonili do żony Zenka Martyniuka i zapytali ją, jak w tym roku spędzą Boże Narodzenie i czy przy wigilijnym stole znajdzie się miejsce dla Daniela. Była poddenerwowana i tym razem mało rozmowna. Święta jak święta: są i ich nie ma. Ja nic nie będę mówić - powiedziała tylko.

Daniel Martyniuk optymistycznie

Daniel Martyniuk długo milczał. Aż w końcu w czwartek 19 grudnia wrzucił na Instagrama filmik. Okazuje się, że syn Zenka Martyniuka pojechał do USA. Zwiedza Park Narodowy Yosemite w Kalifornii i postanowił się tym pochwalić. Właśnie idę przez wielką pętlę po parku Yosemite, po prostu pięknie, trzeba by się tu wybrać na dłużej. Jestem cały aż zgrzany, nie jest to proste, ale naprawdę polecam wszystkim [...] Trzeba chyba naprawdę więcej podróżować i pokazywać to, co jest najpiękniejsze na świecie - powiedział Daniel Martyniuk na nagraniu zamieszczonym na Instagramie.