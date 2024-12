Taco Hemingway, czyli Filip Szcześniak, dziesięć lat wkroczył na scenę i podbił fanów hip-hopu. Z okazji 10-lecia od wydania debiutanckiego albumu pt. "Trójkąt Warszawski" postanowił wypuścić jego bogatą reedycję. "Trójkąt Warszawski (2024 Remaster)”.

"Trójkąt Warszawski" raz jeszcze

"Trójkąt Warszawski 2024 Remaster" to nie tylko gruntownie odświeżone brzmienie kultowego debiutu Taco, ale również kilka ważnych dodatków. Poczynając od drugiej płyty CD, na której znalazło się blisko 70-minutowe słuchowisko "Historia Trójkąta Warszawskiego" oczami twórców i świadków. Jak czytamy w oficjalnej zapowiedzi: "W czasie wnikliwej i wielowątkowej rozmowy z Taco, Rumakiem oraz wieloma innymi artystami dziennikarz Marek Fall ukazuje cały kontekst, w jakim przed dekadą rodził się "Trójkąt".

Jedyny koncert

Taco Hemingway wystąpi z jedynym w 2025 roku koncertem na BitterSweet Festival, który odbędzie się w sierpniu w Poznaniu. Na scenach w Parku Cytadela wystąpią między innymi Nelly Furtado, Hurts, Rag'n'Bone Man, Melanie C oraz Ella Eyre, Jann i Salvatore Ganacci. To zaledwie pierwsze ogłoszone gwiazdy, które w sierpniu zamienią Poznań w zielone serce muzyki.

Iga Lis i Taco Hamingway

Taco Hemingway jest związany z Igą Lis, młodszą córką Kingi Rusin i Tomasza Lisa. 24-latka nie poszła w ślady rodziców, dziennikarzy. Próbowała swoich sił w modelingu i mediach, jednak wydaje się, że film i fotografia to jej prawdziwa pasja. W czerwcu premierę miał jej pierwszy film krótkometrażowy "Za moich czasów", który spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. Podobnie było w ubiegłym roku, gdy do sieci trafił jej teledysk do piosenki "Gelato”. Ukochana Taco Hemingwaya była odpowiedzialna za scenariusz i reżyserię tego klipu. Zdaniem wielu internautów obraz doskonale pasuje do utworu.