Afera w rodzinie Zenka Martyniuka była niedawno jednym z tematów, który przewijał się w mediach. Oliwy do ognia w kłótni między gwiazdorem disco polo i jego synem Danielem dolała Danuta Martyniuk oraz synowa Faustyna.

Kłótnia w domu Martyniuków. Synowa dolała oliwy do ognia

Reklama

Daniel Martyniuk zarzucił ojcu, że nie chce go wspierać finansowa. Matka zasugerowała, że syn ma problemy z narkotykami i powinien się leczyć. Sytuacja się skomplikowała, kiedy Faustyna, żona Daniela stanęła w jego obronie i poinformowała przy okazji, że jest w ciąży.

Skierowała też sporo przykrych słów do swojej teściowej. Czy w obliczu zaistniałej sytuacji Martyniukowie spędzą nadchodzące święta z Danielem i jego żoną?

Czy Zenek Martyniuk spędzi święta z synem?

W rozmowie z Pudelkiem Zenek Martyniuk powiedział, że istnieje na to szansa. Chciałby żeby te nadchodzące święta były przede wszystkim rodzinne.

Na pewno będą rodzinne, jak zawsze. Nie znam szczegółów, ale raczej w domu, jak zwykle. Pewnie żona wyprawi, jak zawsze. Jak to mówię - czas pokaże. Oby śnieg spadł, to będzie klimat bardziej świąteczny. Myślę, że będzie okazja, by się połamać opłatkiem z synem. Tego sobie życzę - powiedział w rozmowie z Pudelkiem.