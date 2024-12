Michał Milowicz to aktor znany m.in. z takich produkcji jak "Chłopaki nie płaczą", "Poranek kojota", "Młode wilki" czy "Sąsiedzi". Dużo gra także w teatrze, śpiewa.

Rola życia

Michał Milowicz w rozmowie z Andrzejem Sołtysikiem pod koniec listopada wyznał, że życzyłby sobie potomka. Aktor, który 17 grudniu będzie wraz ze swoją partnerką Katarzyną obchodził siódmą rocznicę związku, już wcześniej wspominał, że pragnie potomstwa. "To jest ta rola, o której marzę najbardziej. I mam nadzieję, że się ziści" - mówił w 2023 r.

Spełnione marzenie Michała Milowicza

Marzenie aktora właśnie się ziściło. Michał Milowicz za pośrednictwem Instagrama przekazał radosne wieści. Jego marzenie o byciu ojcem właśnie się spełni. Partnerka aktora jest w ciąży.

Michał Milowicz i Katarzyna Kędzierska są razem od 7 lat. Dopiero po 5 latach związku zdecydowali się to ogłosić. Poznaliśmy się w Teatrze Buffo na 25-leciu. To by taki moment integracji widzów z aktorami. Ja byłam z siostrą. Po tej części artystycznej, oficjalnej był bankiet. Michał mnie zauważył. Podszedł do mnie, zjawił się nagle i jakoś tak dalej poszło - powiedziała Katarzyna Kędzierska w "Dzień dobry TVN".