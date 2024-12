Wojciech Jagielski występował w telewizji, prowadził m.in. "Wieczór z Wampirem", był dziennikarzem radiowym. Współprowadził też "Dzień dobry TVN" i "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Jest perkusistą zespołu Poparzeni Kawą Trzy.

Zmiana zawodu

Jakiś czas temu Wojciech Jagielski zniknął z mediów. Spełnia się w innym zawodzie. Mało osób wie, że w 1992 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Po skończeniu studiów podyplomowych z seksuologii znany dziennikarz postanowił pogłębić temat. Zapisał się na zajęcia z psychoterapii i otworzył gabinet.

Ile zarabia teraz Wojciech Jagielski?

Ja robię to z mojej prawdziwej natury, czyli z ciekawości. Co do tego, czy to jest biznes - to zależy, ile czasu temu poświęcę. Można dość dobrze z tego żyć, ale porównując zarobki z tymi w show-biznesie w mojej, nazwijmy to, szczytowej formie - to nie są duże pieniądze. Ja nie robię tego dla zysków, tylko dlatego, że jestem ciekaw, jakimi problemami ludzie żyją, co mają w głowach, jakie emocje i jakie myśli. Wydaje mi się, że do tego jestem urodzony - mówił Wojciech Jagielski w rozmowie z "Wprost".

Czy wróci do mediów?

Wojciech Jagielski przez lata pracował jako dziennikarz telewizyjny, co przyniosło mu dużą rozpoznawalność. Teraz za tą popularnością zupełnie nie tęskni. Czy wróci do mediów?

Nie (dop. red. nie tęsknię za telewizją). Ale dostaję różnego rodzaju propozycje. Ostatnio nawet taką, która mnie zainteresowała: z dosyć małej telewizji, ale jak zaczynałem w RTL7 - czyli tam, gdzie był pierwszy "Wieczór z Wampirem" - zasięg techniczny też był dosyć mały. Niewykluczone, że zgodzę się na tę propozycję, ale ja nie myślę w taki sposób: "O, jestem znowu w telewizji". Nie zależy mi na tym, żeby wszyscy mnie oglądali.Właściwie to mi wręcz przeszkadza. Rozpoznawalność jest dla mnie ciężarem - wyznał.