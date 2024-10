Już dziś zapraszam do wspólnej zabawy na największej w Polsce imprezie sylwestrowej - napisał na swoich social mediach Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego. To oznacza, że po kilku latach impreza sylwestrowa TVP przenosi się z Zakopanego właśnie na Śląsk a dokładnie do Chorzowa.

Sylwester TVP nie w Zakopanem. Impreza przenosi się na Śląsk

Z informacji przekazanych przez biuro prasowe Stadionu Śląskiego wynika, że o organizację imprezy starały się dwie firmy - Music Company i właśnie TVP. Music Company zaproponowało kwotę 6 mln 457 tys. 500 zł, a TVP 3 mln 690 tys. Wykonawcę wyłoniono na podstawie najkorzystniejszej ceny. Gospodarzem wydarzenia będzie województwo śląskie, a patronem Stadion Śląski.

Przez ostatnie osiem lat to Polsat organizował imprezę sylwestrową w tym miejscu. TVP z kolei żegnała stary rok w Zakopanem. Telewizja Publiczna już ogłosiła, że Sylwester na Stadionie Śląskim odbędzie się 31 grudnia od godz. 18:30 do dnia 1 stycznia 2025 do godziny 01:30. Wstęp na imprezę będzie darmowy. Niebawem Telewizja Polska ma podać listę wykonawców tegorocznej imprezy.