Krystian Ochman przebojem wszedł na polską scenę muzyczną. W 2020 r. brawurowo wygrał "The Voice of Poland", a potem był polskim reprezentantem na Eurowizji. Muzyk nagrał już trzy płyty. Szeroko komentowany jest ostatnio jego zmieniony wygląd. Co artysta sądzi o tych komentarzach i przytykach. "Mam na to wy*****e" - powiedział w wywiadzie prosto z mostu.